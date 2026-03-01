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Municipales – Suivez notre live en Corse-du-Sud


le Dimanche 15 Mars 2026 à 08:00

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin à 8 heures pour ce premier tour des élections municipales. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes en Corse-du-Sud, CNI vous propose de suivre ce fil qui sera actualisé tout au long de la journée avec les principales informations à Ajaccio, Porto-Vecchio et dans l'ensemble de la Corse-du-Sud.




10 heures - François Filoni a voté à l'école Simone Veil

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Le candidat de la liste "Gagner pour Ajaccio", soutenue par le Rassemblement national, Mossa Palatina et l'UDR, François Filoni, a voté sur les coups de 10 heures à l'école Simone Veil, dans le quartier des Salines.
 

9h30- Jean Paul Carrolaggi, tête de liste d'Aiacciu Vivu a voté à l'hôtel de ville d'Ajaccio

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À Ajaccio, le premier candidat à voter a été Jean-Paul Carrolaggi à 9h30 à l'hôtel de ville. Le médecin généraliste porte la démarche d’union nationaliste, Aiacciu Vivu, soutenue par Femu a Corsica et Core in Fronte.
 

8 h - Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche matin à 8 heures partout en France pour le premier tour des élections municipales. Les électeurs ont jusqu’à 18 heures pour se rendre aux urnes .
 
165 listes sont en lice dans les 119 communes de Corse-du-Sud.
 
Si 92 communes ne comptent qu’une seule liste, le scrutin sera plus disputé ailleurs : 27 communes verront s’affronter deux listes, tandis que cinq communes - dont Ajaccio, Porto-Vecchio et Sartène - comptent plus de deux listes en compétition.
 




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