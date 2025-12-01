Le Salon des éditeurs de Corse revient à Paris pour sa troisième édition

La Corse débarque bientôt à Paris. Les 8 et 9 novembre prochains, l’Hôtel de l’Industrie, situé en plein cœur du 6e arrondissement, accueillera pour la troisième fois le Salon des éditeurs de Corse. Un événement porté par l’Association des éditeurs de Corse et pensé pour accueillir des auteurs et éditeurs venus présenter leurs ouvrages, mais aussi des conférences et des ateliers.



« Pendant très longtemps, on allait au Salon du livre de Paris, mais on avait un espace qui était très petit, et qui ne nous permettait pas d'accueillir des auteurs en conférences et en signatures », explique Alain Piazzola, président de l’association. « Il y a trois ans, on a eu l'opportunité d’organiser un salon du livre spécifiquement conçu pour la Corse. La différence, c'est qu’au lieu d'avoir 30 m² comme on pouvait les avoir avant, on a 200 m² et une salle de conférence aménagés. C'est un endroit très bien placé, privilégié, et à travers lequel on peut non seulement exposer les livres, mais faire monter toute une série d'auteurs qui se produisent en conférences. »





Pour cette troisième édition, l’association accueille pas moins de 18 éditeurs, dont trois nouveaux membres : A Granata, Òmara et Casa di Arena. Durant deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir « des conférences sur l’histoire des ruchers, sur les jardins de Balagne », mais aussi « sur des questions d'actualité, comme tous les livres qui sont parus en 2025, avec une présentation des auteurs de romans, ou encore sur les 50 ans d’Aleria et le tricentenaire de Pascal Paoli lors d’une table ronde ». « On retrouve différentes thématiques proposées par les éditeurs en fonction de leurs publications, c’est volontairement diversifié pour plaire à un maximum de visiteurs. »





Faire rayonner l’édition insulaire au-delà de la Méditerranée





Au-delà de la programmation pensée pour attirer le plus grand nombre, le Salon des éditeurs de Corse a une ambition : celle de faire connaître le travail insulaire au niveau national. « Même si certains d’entre nous le sont, ce n’est pas facile d'être distribué hors de la Corse. C'est donc l'occasion de présenter non seulement les nouveautés, mais aussi l'ensemble de notre production, avec environ 60 mètres linéaires de livres qui seront exposés. »



Cette manifestation est aussi l’occasion de profiter d’un séjour parisien pour rencontrer des maisons d’édition directement implantées à Paris. « On privilégie un événement entre nous, on n'est pas mélangé aux autres maisons d'édition, mais quand on est sur Paris, on en profite pour nouer des contacts, pour échanger. »





Si beaucoup de Corses de la diaspora font le déplacement pour découvrir chaque année le Salon des éditeurs de Corse, certains venant même « de Bretagne ou d’Aix-en-Provence », l’événement est aussi pensé pour des personnes extérieures. « On a aussi des personnes qui ont découvert l’édition insulaire lors de leur venue sur l’île, et ils souhaitent maintenir le contact. C’est un réseau d'échanges qu'on noue, on l'enrichit chaque année et il est fondamental », détaille Alain Piazzola. « C'est indispensable de faire connaître notre production hors de Corse : c'est une manière de la valoriser, et c'est aussi une manière de défendre son image à travers un vecteur culturel qui reste fort depuis plusieurs décennies. »



L’année dernière, plusieurs centaines de personnes s’étaient pressées au sein de l’Hôtel de l’Industrie durant deux jours, et « le chiffre des ventes qu'on a réalisé montre qu'il y a une véritable attractivité pour ce type de manifestation ». Cette année, l’association espère attirer encore plus de monde. « On fait un gros travail de communication, on aura aussi un site où les visiteurs pourront retrouver toutes les parutions qui sont annoncées. Chaque éditeur a également son fichier client, donc on essaie chaque année de l'enrichir. »

