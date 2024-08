Le premier salon des Éditeurs de Corse met le cap sur Luri

Après près de trente ans d'existence et de participations à des manifestations littéraires internationales, l'Association des Éditeurs de Corse franchit une nouvelle étape en lançant son propre salon sur l'île. « Pour ce tout premier salon, nous voulions nous implanter dans une région qui nous est chère et qui est peu desservie en librairie », déclare Alain Piazzola, président de l’association et patron des éditions éponymes. Le choix de Luri est stratégique, étant donné que le Cap Corse ne compte qu’une seule librairie, située à Sisco.



Durant ces deux jours, une quinzaine d'ateliers, de lectures et de présentations d'ouvrages mettront en lumière les thèmes phares de l'île, tels que le vin, l'histoire, le patrimoine et la jeunesse. La bibliothèque Libri è Voi accueillera notamment un stage de dessin manga pour les jeunes de 8 à 14 ans, animé par Art of Spade Calavera, Ketty Baëza et Livio Corritore, le samedi 3 août de 10h à 15h. Une présentation du livre "Francardo Nagori" de Flavia Mazelin Salvi, publié aux éditions Punto e basta, se tiendra à la salle polyvalente de 12h30 à 13h le même jour. Toutes les activités sont en entrée libre et gratuites, à l’exception du concert acoustique de Patrizia Gattaceca et Henry Padovani, dont l'entrée est fixée à 20 euros.



Une opportunité unique de découverte



Cet événement s'inspire du festival "Leghi à Corsica", organisé depuis deux ans par les Éditeurs de Corse à l’Hôtel de l’Industrie de Saint-Germain-des-Prés à Paris. « C'est une occasion exceptionnelle de faire découvrir la littérature corse », s'enthousiasme Alain Piazzola, qui prépare déjà la troisième édition prévue pour novembre.



L’Association des Éditeurs de Corse s’engage à promouvoir la lecture auprès de tous les publics, en particulier les jeunes de 15 à 24 ans, dont l’intérêt pour la lecture a diminué ces dernières années. Selon le baromètre Ipsos de 2023, 1 jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout. « Nous devons sensibiliser les nouvelles générations à l'importance du livre », souligne Alain Piazzola, qui remarque un public vieillissant lors des conférences.



Pour atteindre cet objectif, les éditeurs ont développé des projets de livres pour enfants et adolescents afin de les familiariser avec leur région. « Tous nos efforts visent à amener le jeune public à une meilleure connaissance de leur territoire », conclut-il, tout en restant optimiste quant à l'avenir de la lecture en Corse. « Il y a des efforts à faire, mais tout n'est pas négatif ».