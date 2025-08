Luri : l’association des éditeurs de Corse organise la deuxième édition de son salon

Le salon des éditeurs de Corse revient pour la deuxième fois à Luri les 9 et 10 août prochains. Organisé par l’Association des éditeurs de Corse, en partenariat avec la Collectivité de Corse et la mairie de Luri, l’événement s’installera à nouveau entre la place de la mairie et la salle polyvalente, en plein cœur du village. Un emplacement choisi avec soin par les organisateurs. “On a d’abord choisi ce lieu parce qu’il y a un espace très favorable pour une exposition en plein air, une grande place à Luri qui se prête très bien à ce type d'exposition”, explique Alain Piazzola, président de l’association.



L’autre raison déterminante concerne le manque de points de vente dans la région. “Il y a vraiment un déficit de librairies dans le Cap Corse, ce qui fait qu'on s’est dit que ce serait bien d’organiser un salon dans un point stratégique comme celui-ci.” L’année dernière, lors de la première édition, le public avait été au rendez-vous, à la grande surprise des membres de l’association. “C’était notre premier salon en Corse, et pourtant on a eu un public qui est venu en permanence, et qui a surtout acheté beaucoup de livres. Je crois qu’on en a vendu plusieurs centaines”, détaille Alain Piazzola.





Une programmation variée

Cette année, l’Association des éditeurs de Corse entend faire encore mieux, avec la présence attendue d’une vingtaine de structures, qu’il s’agisse d’associations, d’éditeurs ou de groupes venus de toute la Corse, mais pas seulement. “Il va y avoir beaucoup plus de monde que l'an dernier en termes d'exposition. On va être entre quinze et vingt, avec bien entendu la plupart des éditeurs qui font partie de notre association, mais également des éditeurs venus d’autres horizons, et qu’on accueille très volontiers”, indique le président de l’association. Parmi eux, des acteurs bien connus du paysage éditorial insulaire comme Corsica Comix, Les Immortelles ou encore Storia Corsa Edizioni, mais aussi une maison d’édition du continent, Musa Nostra, qui publie des ouvrages en lien avec la Corse. “C’est une manifestation qui suscite intérêt et engouement, à notre grande satisfaction.”





Au-delà des stands d’éditeurs, le salon proposera, comme l’année dernière, une programmation variée : tables rondes, lectures, expositions et dédicaces rythmeront les deux journées de l’événement. Les conférences, quant à elles, s’articuleront autour de grandes thématiques, en lien avec des publications récentes, comme “les ressources en eau dans les îles de Méditerranée”, “l’héritage de Pascal Paoli 300 ans après sa naissance”, ou encore “le lien entre Dante et la Corse”. “Il y a plusieurs thématiques qui correspondent à des publications d'éditeurs, puisqu'on demande à chacun de faire part de ce qu'il souhaite présenter ou défendre au cours de ce salon. Tous les horizons seront représentés.”





Les nouveautés éditoriales seront aussi à l’honneur à travers une séance dédiée, au cours de laquelle chaque maison présentera ses titres publiés en 2025. L’occasion de mettre en lumière “la diversité des publications”, qu’elles concernent “le patrimoine, la langue, la bande dessinée, l’histoire ou le roman”. “On essaie de présenter un peu toutes les facettes du monde éditorial”, souligne Alain Piazzola.



Mais le salon des éditeurs de Corse ne se limite pas aux nouveautés. L’un des axes forts portés par l’association est de redonner de la visibilité aux ouvrages plus anciens. “Le salon permet de mettre l’accent sur des thématiques et des nouveautés, mais il permet aussi, étant donné que l’espace s’y prête, de présenter des livres de fond”, détaille le président de l’Association des éditeurs de Corse. “Un livre peut encore avoir une existence même s'il a été publié il y a vingt ans. Il a encore une place. Et c'est cette diversité, cette ancienneté des livres que nous souhaitons également présenter au cours de ces salons.”