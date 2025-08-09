En Corse, le monde de l’édition continue de se développer malgré les obstacles

Malgré cet engouement, le monde de l’édition en Corse fait toujours face à plusieurs obstacles. Le principal concerne la difficulté à exister au niveau national, car les éditeurs insulaires peinent à trouver leur place dans les réseaux de distribution classiques. “Si on publie un livre sur l'histoire de la Corse, la mafia, les parrains de Corse… des livres génériques, ils vont trouver une place plus facilement au niveau national. Mais nous, on fouille la culture insulaire dans tous ses aspects : il y a des sujets qui peuvent apparaître comme des niches, mais qui sont très demandés par la population, notamment dans les micro-régions. En revanche, c'est très difficile pour nous d'exister au plan national, parce que lorsqu'on se fait distribuer, c'est très souvent une perte d'argent.”





En effet, les frais de retour, imposés lorsque les ouvrages ne sont pas vendus, peuvent avoir un vrai impact sur la trésorerie des petites maisons d’édition. “Si un distributeur commande vingt livres, mais n’en vend que cinq, c'est l'éditeur qui paie le retour pour les quinze restants.” En parallèle, les éditeurs doivent composer avec un tissu de librairies locales très fragile. Plusieurs points de vente ont fermé ces dernières années, et même si d’autres ont vu le jour, l’accès au livre reste inégal selon les régions. “On a parfois un tissu qui n'est pas assez dense pour assumer toute cette production, même si certaines libraires jouent vraiment le jeu de présenter une grande diversité de publications insulaires.”





Face à ce constat, les maisons d’édition sont obligées de se réinventer pour attirer un public toujours plus large. “On est obligé de se remettre en cause constamment et de s'adapter aux situations”, déplore Alain Piazzola. C'est pourquoi participer à des salons du livre, que ce soit en Corse, à Paris, Marseille, Bruxelles ou Montréal, permet de faire connaître leur production à un autre public. “On montre une certaine image de l’île à travers nos livres, et c'est important de la défendre à travers toutes ces manifestations, c’est notre vocation. On est présents le plus possible à des conférences et à des colloques, parce qu'il faut qu'on sorte de nos murs et qu'on cherche à rétablir un équilibre que nous avons du mal à trouver au plan national.”



Malgré tout, les éditeurs restent optimistes. Le nombre de structures ne cesse d’augmenter et chacun contribue à sa manière à faire vivre le livre. “Au départ, notre association était composée de cinq ou six éléments, et aujourd’hui, elle en compte quinze, et tous veulent faire vivre le livre à leur façon. Chacun a une image spécifique à porter à travers le livre, et c'est grâce à cette diversité que j'ai un regard optimiste sur l'avenir. De toute façon, je pense qu’une société sans livre serait une société vouée à l'échec”, déclare Alain Piazzola.

