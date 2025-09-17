La ville d'Ajaccio officialise son projet éducatif territorial pour offrir à chaque enfant un parcours de qualité

« Proposer à chaque enfant un parcours cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école en organisant la complémentarité des temps éducatifs ». C’est l’objectif du projet éducatif territorial (PEDT) d’Ajaccio et du plan « mercredi » que le maire, Stéphane Sbraggia, le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, et le secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, Xavier Czerwinski, représentant le préfet, ont officialisé ce mardi16 septembre au matin à l’école primaire des Jardins de l’Empereur.
« Ce projet éducatif formalise une démarche permettant à la ville d’Ajaccio de mettre de l’ordre dans les différents dispositifs autour de l’éducation afin d’assurer le meilleur suivi des enfants de 0 à 25 ans », a expliqué Stéphane Sbraggia, en rappelant l’engagement fort de la ville à faire de l’éducation une priorité au travers une vision portée par le projet éducatif Zitelli d’Aiacciu. Dans ce droit fil, le PEDT vise à organiser et structurer les activités périscolaires et les accueils de loisirs du mercredi pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés à Ajaccio. Pour ce faire, le dispositif visera à assurer « une cohérence éducative entre les temps scolaires et périscolaires, en proposant des activités diversifiées, de qualité, accessibles à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap ».
« Les dispositifs ne sont pas toujours lisibles. La première des choses, et je pense que c’est la vertu de cette convention, c’est d’expliquer ce que nous faisons les uns et les autres. Ce point de convergence permettra d’assurer le meilleur épanouissement de nos enfants au long de la vie, pour mieux les préparer à l’avenir », a souligné le maire. « Et puis, on ne peut pas méconnaître les fractures sociales. À travers cette démarche, l’objectif est aussi de travailler sur l’égalité des chances », a-t-il ajouté en insistant sur le fait que le PEDT misera sur la collaboration entre tous les acteurs des la communauté éducative et s’appuiera sur les richesses du territoire pour offrir « un environnement éducatif stimulant, bienveillant et adapté au développement global des enfants ».
Pour ce faire, le projet éducatif territorial s’appuiera sur quatre grands axes qui se déclineront en 173 actions. Il visera ainsi à garantir un accueil de qualité et adapté à chaque enfant, à favoriser la coopération entre tous les acteurs éducatifs, à construire des parcours cohérents de la petite enfance à l’âge adulte, et à prendre en compte l’enfant dans sa globalité pour favoriser sa réussite.
Le plan mercredi permettra pour sa part plus spécifiquement d’articuler harmonieusement les temps scolaires et périscolaires en proposant des mercredis pensés comme de vrais temps éducatifs, avec des activités de qualité, portées par une diversité d’acteurs.
« En structurant les actions, en organisant les services dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation nationale, la ville d’Ajaccio a fait le choix de placer l’enfant et le jeune au cœur du dispositif éducatif, d’harmoniser les dispositifs et de donner plus de sens aux différents projets pédagogiques », a salué le recteur en se réjouissant que les 25 écoles ajacciennes du premier degré puissent bénéficier de cette offre enrichie des temps scolaires et péri scolaires, tout en pointant le rôle essentiel des 7 accueils de loisirs sans hébergement, « qui accueillent plus de 400 enfants chaque mercredi ».
« L’éducation ne se limite pas à l’école. La ville avec l’ensemble de ces dispositifs nous aide à porter un projet de société », a-t-il encore noté avant de conclure : « En conjuguant nos efforts, nous pouvons construire cette école ouverte ambitieuse et inclusive au service de nos élèves ».
« Ce projet éducatif formalise une démarche permettant à la ville d’Ajaccio de mettre de l’ordre dans les différents dispositifs autour de l’éducation afin d’assurer le meilleur suivi des enfants de 0 à 25 ans », a expliqué Stéphane Sbraggia, en rappelant l’engagement fort de la ville à faire de l’éducation une priorité au travers une vision portée par le projet éducatif Zitelli d’Aiacciu. Dans ce droit fil, le PEDT vise à organiser et structurer les activités périscolaires et les accueils de loisirs du mercredi pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés à Ajaccio. Pour ce faire, le dispositif visera à assurer « une cohérence éducative entre les temps scolaires et périscolaires, en proposant des activités diversifiées, de qualité, accessibles à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap ».
« Les dispositifs ne sont pas toujours lisibles. La première des choses, et je pense que c’est la vertu de cette convention, c’est d’expliquer ce que nous faisons les uns et les autres. Ce point de convergence permettra d’assurer le meilleur épanouissement de nos enfants au long de la vie, pour mieux les préparer à l’avenir », a souligné le maire. « Et puis, on ne peut pas méconnaître les fractures sociales. À travers cette démarche, l’objectif est aussi de travailler sur l’égalité des chances », a-t-il ajouté en insistant sur le fait que le PEDT misera sur la collaboration entre tous les acteurs des la communauté éducative et s’appuiera sur les richesses du territoire pour offrir « un environnement éducatif stimulant, bienveillant et adapté au développement global des enfants ».
Pour ce faire, le projet éducatif territorial s’appuiera sur quatre grands axes qui se déclineront en 173 actions. Il visera ainsi à garantir un accueil de qualité et adapté à chaque enfant, à favoriser la coopération entre tous les acteurs éducatifs, à construire des parcours cohérents de la petite enfance à l’âge adulte, et à prendre en compte l’enfant dans sa globalité pour favoriser sa réussite.
Le plan mercredi permettra pour sa part plus spécifiquement d’articuler harmonieusement les temps scolaires et périscolaires en proposant des mercredis pensés comme de vrais temps éducatifs, avec des activités de qualité, portées par une diversité d’acteurs.
« En structurant les actions, en organisant les services dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation nationale, la ville d’Ajaccio a fait le choix de placer l’enfant et le jeune au cœur du dispositif éducatif, d’harmoniser les dispositifs et de donner plus de sens aux différents projets pédagogiques », a salué le recteur en se réjouissant que les 25 écoles ajacciennes du premier degré puissent bénéficier de cette offre enrichie des temps scolaires et péri scolaires, tout en pointant le rôle essentiel des 7 accueils de loisirs sans hébergement, « qui accueillent plus de 400 enfants chaque mercredi ».
« L’éducation ne se limite pas à l’école. La ville avec l’ensemble de ces dispositifs nous aide à porter un projet de société », a-t-il encore noté avant de conclure : « En conjuguant nos efforts, nous pouvons construire cette école ouverte ambitieuse et inclusive au service de nos élèves ».
-
Canari - l'usine d'amiante, qui était la plus grande de France, sera "déconstruite" à partir du mois d'octobre
-
Palasca : 25 ans après, le souvenir des sapeurs Cameau et Fauvel demeure
-
Contrôle des bus scolaires à Baleone : un chauffeur en infraction
-
A màghjina - U caminu di a Petra è di u Mare
-
U tempu in Corsica