On fait le point sur les travaux entrepris pendant l'été dans les écoles d'Ajaccio

Mais les gros travaux qui ont occupé l’été ont surtout concerné l’aspect thermique des bâtiments, avec l’installation de la climatisation réversible dans l’ensemble des écoles maternelles. Débuté l’année dernière, ce chantier important a pour but de permettre d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et des personnels et leur apporter un peu plus de confort lors des fortes chaleurs. « On ne pouvait pas se passer de cette programmation. Et puis cela permet aussi de refaire les chauffages puisque nous avions des chaudières qui commençaient à être un peu vétustes », indique Rose-Marie Ottavy Sarrola. « Les derniers travaux doivent s’achever durant les vacances de la Toussaint, car nous ne pouvons effectuer ceux-ci que lors des périodes de fermeture des écoles. Ensuite, nous avons un nouveau programme qui va débuter en 2024 sur trois ans pour installer ces mêmes équipements dans les écoles élémentaires », détaille-t-elle. En outre, ces nouveaux équipements seront raccordés à un système de régulation centralisé qui permettra de garder un œil à distance sur l’ensemble du parc de locaux et de ne pas avoir de mauvaise surprise au retour de week-end l’hiver si un incident est intervenu sur le chauffage.