La présence militaire en Corse, un moteur stratégique de l’économie locale

C’est un acteur économique clé en Corse. Le ministère des Armées a présenté ce lundi les chiffres de l’économie de défense sur l’île, mettant en lumière l’impact important de la présence militaire sur le territoire. Même si la Corse “n’est pas le territoire où il y a le plus d’industrie de défense” à l’échelle nationale, 2 274 personnels du ministère des Armées sont répartis sur les bases militaires de l’île, telles que la base aérienne de Solenzara, le deuxième régiment étranger de parachutistes de Calvi, le sémaphore de Pertusato à Bonifacio ou encore le sémaphore de la Chiappa à Porto-Vecchio.



Autant de bases militaires qui servent de “point d’appui” en cas de besoin opérationnel. “Si nous devons déployer des avions en opération en Méditerranée, nous pouvons partir directement de Corse depuis la base aérienne de Solenzara, au lieu de partir depuis le continent : elle devient un ‘porte-avions’ en haute mer. La Corse peut alors être un point d’appui stratégique, mais elle peut aussi être un terrain d’entraînement, notamment pour nos légionnaires du deuxième régiment étranger de parachutistes, ce qui permet d’obtenir de bons fonctionnements par la suite”, détaille le ministère des Armées.





Le commandement de la Marine en Corse, situé à Ajaccio, est quant à lui “un relais local” de la Marine nationale. “Elle est engagée, bien évidemment, pour la protection des citoyens depuis la mer, mais elle est également engagée en cas de pollution maritime, notamment via la préfecture maritime de Toulon. Le commandement de la Marine en Corse apporte son soutien et son expertise locale pour permettre à la Marine nationale de lutter contre les éventuelles pollutions en mer”, précise le ministère des Armées, qui ajoute que “les armées françaises, que ce soit la Marine nationale, l'armée de l'Air et l'armée de Terre sont bien présentes en Corse”.





Une présence qui soutient l’économie locale





Au-delà de sa fonction militaire, la présence des armées en Corse joue un rôle économique majeur. Avec 2 274 personnels du ministère des Armées basés sur l’île, ce sont autant de familles qui vivent, consomment et participent à la vie locale. “Nous pouvons dire que l’armée est certainement parmi les premiers employeurs sur l’île. Nos militaires sont basés en Corse, ils vivent localement, ils achètent leur maison sur le territoire, leurs enfants vont à l’école, ils vont acheter leur pain tous les jours à la boulangerie locale… Ce sont des personnes qui permettent de développer l’économie locale.”



Parmi ces plus de 2 000 personnes employées par le ministère des Armées à travers la Corse : des militaires, mais également du personnel civil employé à la sécurité, l’entretien, la restauration ou encore le nettoyage des bases militaires. Cette présence génère ainsi des emplois directs, mais aussi de nombreux emplois induits. En 2025, 687 emplois ont ainsi été induits dans les services et commerces de proximité liés à la présence militaire en Corse.





Par ailleurs, 475 petites et moyennes entreprises (PME) ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) locales fournissent directement le ministère des Armées, contribuant également au tissu économique insulaire. “Il peut s’agir d’une entreprise qui fait du jardinage, ou bien d’une entreprise qui fait du ménage pour nos bases militaires. Cette activité économique repose à la fois sur la sous-traitance, avec de nombreuses entreprises locales mobilisées, et sur la présence quotidienne de nos militaires et personnels civils sur place.”





L’activité économique liée à la présence de l’armée sur le territoire insulaire se traduit aussi par des investissements conséquents, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, votée par le Parlement, et qui détermine les grandes orientations et le budget des armées pour les six années à venir. 20,7 millions d’euros seront alors investis cette année dans les infrastructures du ministère, notamment la rénovation des casernes et l’entretien des sites. “Tout ceci vient irriguer le tissu local, parce que cela signifie que des entreprises du bâtiment vont travailler sur ces chantiers.”



Au total, la loi de programmation militaire 2024-2030 garantit un soutien financier important avec des paiements directs de 120 millions d’euros prévus pour les entreprises du territoire en 2025. Elle prévoit également 289 millions d’euros d’investissements cumulés dans les infrastructures, dont la construction ou la rénovation de plus de 160 logements. Enfin, dans le cadre du plan Famille 2, qui vise à limiter les impacts des mutations fréquentes sur la vie personnelle, familiale et professionnelle d’un militaire, 12 millions d’euros seront consacrés à la création de deux maisons des familles à Calvi et à Ventiseri. Une crèche devrait également voir le jour à Ventiseri en 2028, permettant la création de 12 emplois. “Le tourisme est certainement le moteur principal de l’économie en Corse, mais l'armée contribue au tissu industriel et au tissu économique puisqu’elle est l’un des acteurs économiques”, conclut le ministère des Armées.

