Drone Reaper, rénovation de la piste… les projets de la base militaire de Solenzara

Julien Castelli le Jeudi 28 Août 2025 à 09:05

Ce mercredi 27 août, la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara a accueilli son nouveau commandant, le colonel Mickaël Fonck, qui succède au colonel Christophe Pamart. La cérémonie de prise de fonctions a permis de dresser le bilan des deux années écoulées et de détailler les projets de modernisation de l’infrastructure militaire insulaire.