Le nouveau commandant de la base aérienne de Solenzara arrive du Pentagone

Le colonel Mickaël Fonck (à droite) succède au colonel Christophe Pamart, au commandement de la base militaire aérienne de Solenzara-Ventiseri.
Le nouveau commandant de la base aérienne Capitaine-Preziozi de Ventiseri-Solenzara n’est autre que l’arrière petit-neveu de René Fonck, l’un des héros français de la Première Guerre mondiale. Pilote de chasse, René Fonck s’était vu attribuer 75 victoires aériennes, soit plus que tout autre aviateur français durant le conflit, ce qui lui avait valu le surnom honorifique d’« As des As ». « Je suis moi-même pilote de chasse », acquiesce Mickaël Fonck. Mais cette illustre ascendance n’est pas la seule raison qui puisse expliquer sa vocation : « Je suis né d’une famille d’aviateurs, mes deux parents étaient sous-officiers dans l’armée de l’Air. Donc depuis tout petit, je vois des avions de chasse et évidemment, ça n’a pu que me donner envie de monter à bord. Avec, en grandissant, la vocation d’être militaire et de servir. »
Il a participé à un "think-thank" au Pentagone
Sa dernière expérience, il l’a vécue au coeur de l’un des bâtiments militaires les plus emblématiques du monde : le Pentagone, QG de l’armée américaine. Il y a passé deux ans, en tant qu’officier d’échange au sein de l’US Air Force. Une mission qui a consisté à faciliter la coopération entre les deux armées de l’air : « J’ai participé à un groupe de réflexion stratégique, qui rend compte directement au chef d’Etat-major de l’armée de l’air américaine, détaille-t-il. C’était un poste très intéressant qui m’a permis de m’ouvrir, de découvrir cette culture militaire américaine en immersion, et donc aussi de comprendre pourquoi parfois on utilise les mêmes mots, mais on ne se comprend pas. »
Il a participé à un "think-thank" au Pentagone
Sa dernière expérience, il l’a vécue au coeur de l’un des bâtiments militaires les plus emblématiques du monde : le Pentagone, QG de l’armée américaine. Il y a passé deux ans, en tant qu’officier d’échange au sein de l’US Air Force. Une mission qui a consisté à faciliter la coopération entre les deux armées de l’air : « J’ai participé à un groupe de réflexion stratégique, qui rend compte directement au chef d’Etat-major de l’armée de l’air américaine, détaille-t-il. C’était un poste très intéressant qui m’a permis de m’ouvrir, de découvrir cette culture militaire américaine en immersion, et donc aussi de comprendre pourquoi parfois on utilise les mêmes mots, mais on ne se comprend pas. »
Âgé de 44 ans, Mickaël Fonck a intégré l’Ecole de l’air en 2001. Affecté au régiment de chasse Normandie-Niémen en 2007 à Colmar, il débute sur un Mirage F1 CT, puis part à Saint-Dizier à la BA 113, où il monte à bord d’un Rafale, l’avion de chasse qui l’accompagnera durant la suite de sa carrière, et avec lequel il totalisera 3 000 heures de vol et 167 missions de guerre. Dont l’opération Harmattan de 2011, lors de l’intervention militaire des forces françaises en Libye, qui l’avait fait évoluer en plein contexte géopolitique méditerranéen.
"Découvrir la Corse différemment"
Dès lors, la Corse ne lui est pas inconnue : « J’y suis venu souvent en détachement, en opération et en campagne de tirs. Mais venir m’y implanter pour deux ans, c’est encore autre chose. Ca va me permettre de découvrir la Corse différemment."
Désormais commandant des quelque 600 personnes qui officient sur la base aérienne, le colonel Mickaël Fonck se dit conscient « de son positionnement stratégique dans la Méditerranée. Et il ne faut pas oublier qu’avec le retour de la guerre en Europe, il s’agira aussi d’être prêt pour savoir protéger le territoire. Ca veut dire accueillir des op.corsica/La-base-aerienne-de-Ventiseri-Solenzara-reprend-ses-activites-operationnelles_a73574.html érations.corsica/La-base-aerienne-de-Ventiseri-Solenzara-reprend-ses-activites-operationnelles_a73574.html , de projection ou de défense, mais aussi accueillir des forces, quelles qu’elles soient. » Ces dernières années, la base aérienne a en effet permis de développer la coopération internationale, accueillant régulièrement des partenaires étrangers, comme la Belgique et la Grande-Bretagne. Le retour des Britanniques, avec leurs avions école Hawk, est attendu de nouveau en 2026.
De son côté, le colonel Christophe Pamart quitte la base de Solenzara, qui avait été placé durant deux ans sous son commandement. Il va rejoindre Nancy et la brigade d’aviation de chasse, dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
"Découvrir la Corse différemment"
Dès lors, la Corse ne lui est pas inconnue : « J’y suis venu souvent en détachement, en opération et en campagne de tirs. Mais venir m’y implanter pour deux ans, c’est encore autre chose. Ca va me permettre de découvrir la Corse différemment."
Désormais commandant des quelque 600 personnes qui officient sur la base aérienne, le colonel Mickaël Fonck se dit conscient « de son positionnement stratégique dans la Méditerranée. Et il ne faut pas oublier qu’avec le retour de la guerre en Europe, il s’agira aussi d’être prêt pour savoir protéger le territoire. Ca veut dire accueillir des op.corsica/La-base-aerienne-de-Ventiseri-Solenzara-reprend-ses-activites-operationnelles_a73574.html érations.corsica/La-base-aerienne-de-Ventiseri-Solenzara-reprend-ses-activites-operationnelles_a73574.html , de projection ou de défense, mais aussi accueillir des forces, quelles qu’elles soient. » Ces dernières années, la base aérienne a en effet permis de développer la coopération internationale, accueillant régulièrement des partenaires étrangers, comme la Belgique et la Grande-Bretagne. Le retour des Britanniques, avec leurs avions école Hawk, est attendu de nouveau en 2026.
De son côté, le colonel Christophe Pamart quitte la base de Solenzara, qui avait été placé durant deux ans sous son commandement. Il va rejoindre Nancy et la brigade d’aviation de chasse, dans le cadre de ses nouvelles fonctions.