À Calvi, la Légion étrangère commémore Camerone et reçoit un sabre chargé d’histoire

Un sabre de mémoire remis par la nièce de Rémy Raffalli

Mais l’événement le plus marquant s’est déroulé la veille de la cérémonie. Joëlle Polski, nièce du commandant Rémy Raffalli, a remis au camp militaire de Calvi le sabre ayant appartenu à son oncle. Un geste qu’elle mûrissait depuis longtemps. « Ma mère était la cousine germaine de Rémy. Le père de ma mère était le frère de Joseph, le papa de Rémy. J'ai bien connu les parents de Rémy qui habitaient à Nice la moitié de l'année mais je n'ai jamais vraiment entendu parler de Rémy. » Elle ajoute : « Son visage m'était familier puisqu'à la maison, il y avait des photos de lui que ma mère avait mises à la maison et que j'ai remises avec le sabre. »



Le sabre, transmis au sein de la famille, a fini par revenir à Joëlle Polski : « Il a dû le donner à ma maman parce qu'ils étaient proches, et quand elle est décédée, j'ai tout récupéré. » Consciente de la portée de cet objet, elle a souhaité le restituer à l’unité qui porte le nom de son oncle : « Pour moi, ça avait une valeur symbolique et je voulais absolument qu'il soit ici. Parce que les générations suivantes, on ne sait pas ce que le sabre va devenir, et je voulais sanctuariser cet objet. »



Quant au choix du lieu, il s’est imposé de lui-même : « L'idée de Calvi m'est venue naturellement. Ça fait quelques années que ça me trottine dans la tête. Par respect pour la famille Raffalli, il fallait que ça revienne ici. »