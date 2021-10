La FDSEA de Haute-Corse rend hommage à Léo Antoniotti, éleveur bovin décédé

La FDSEA de Haute-Corse veut saluer ici la mémoire de « Léo », Léonard ANTONIOTTI, agriculteur dans le Guissanu décédé trop tôt ce samedi 9 octobre 2021.



Alors qu’il cherchait à ramener son taureau dans l’enclos, Léo a succombé à un infarctus massif à 51 ans, il laisse deux enfants orphelins.



Mais Léo a succombé aussi à une campagne de dénigrement qui, jusqu’au vendredi après-midi, la veille de son attaque cardiaque l’a transformé en bête traquée au téléobjectif par des médias nationaux (France 2,) puisqu’il était l’un des protagonistes

dans l’affaire de la « divagation d’Olmi Capella ».



« Léo » éleveur bovin, fils et petit-fils d’éleveur bovin, ne supportait pas le jugement négatif qu’il lui était fait sur sa capacité à s’occuper de ses bêtes. Il n’avait qu’une seule passion, qu’une seule occupation, c’était son troupeau.



D’ailleurs, historiquement ses taureaux ont toujours servi de reproducteurs à tous les éleveurs du canton, c’est un fait avéré, la famille ANTONIOTTI a toujours eu de très beaux taureaux dans le GUISSANU.



L’hystérie médiatique et politicienne d’Olmi Capella a trouvé son épilogue ce samedi quand Léo nous a quitté.



En Corse un monde est en train de nous quitter, un autre arrive plus fort, plus globalisé. Comment réussir cette évolution sans que des « Léo » en fassent les frais ?



Nos politiques en Corse sont les seuls responsables pour élaborer une méthode qui permette cette transition.



L’humilité, le pragmatisme et la concertation sont certainement les éléments clefs de cette méthode.



La FDSEA de Haute-Corse s’incline devant la douleur de la famille et présente ses condoléances sincères et attristées.