Ressources en eau : la saison de recharge démarre mal en Haute-Corse
« Si l’an passé, la saison de recharge en eau a été exceptionnelle et nous a permis de tenir, aujourd’hui tout le monde peut le constater : il ne pleut pas », explique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, à l’issue du comité de ressource en eau qui s’est tenu ce mercredi 5 novembre. Il a ensuite détaillé les chiffres de la pluviométrie sur le département : « 82 % de précipitations en moins en septembre et 53 % sur le mois d’octobre. On démarre la saison de recharge de manière catastrophique. »
Pour lui, « la question n’est pas de savoir comment finir l’année », mais plutôt « comment faire en sorte d’arriver au mois d’avril avec des reconstitutions de nos ressources ». Autrement dit, la Haute-Corse aura-t-elle suffisamment d’eau pour passer l’été sans fortes restrictions ?
Malgré une note positive, « certaines nappes phréatiques tiennent le coup, Sampolo et Calacuccia ont commencé à se remplir. Quelques rivières sont en recharge et nous n’avons pas de difficultés sur l’eau potable dans le département », la situation reste fragile, précise Michel Prosic. La répartition de la ressource est en effet inégale selon les microrégions : « Le nord de la Plaine orientale, le Nebbiu mais aussi la Castagniccia sont plus impactés par le manque d’eau, en raison de pluies qui se sont concentrées sur d’autres versants. On a des agriculteurs qui ont besoin d’une irrigation réelle et forte, alors que nous sommes à une période de l’année où l’irrigation ne se pratique quasiment plus. Nous sommes dans un schéma où il fait plus chaud qu’une année normale, et cela crée une tension sur l’eau. »
L’Office hydrologique précise de son côté que des efforts ont été faits durant la saison par les agriculteurs et les particuliers pour préserver la ressource.
Possibles restrictions dès décembre pour préserver la ressource ?
Si la dynamique des précipitations reste la même qu’en septembre et octobre, « la question doit se poser dès maintenant », indique le préfet. La prochaine réunion du comité de ressource en eau se tiendra le 24 novembre, après deux épisodes pluvieux annoncés cette semaine et la semaine prochaine par Météo-France. Ce sera l’occasion de faire un nouveau point sur la situation en Haute-Corse.
Mais dès aujourd’hui, le préfet de Haute-Corse « n’écarte pas la possibilité de mettre en place des mesures de restriction dès le mois de décembre pour protéger les ressources en eau et permettre leur reconstitution, afin d’arriver dans une saison printanière sans aucune restriction ».
Les autorités veulent à tout prix éviter d’importantes restrictions sur la consommation d’eau pour la saison 2026.
