CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Sporting Club de Bastia : la rechute de trop ? 30/10/2025 SC Bastia : Frédéric Antonetti quitte le club 30/10/2025  Bastia : « La mort en Corse » , une conférence de Paul Simonpoli 30/10/2025

SC Bastia : Benoît Tavenot limogé, Michel Moretti prend la tête de l’équipe


Christophe Giudicelli le Jeudi 30 Octobre 2025 à 12:34

Benoît Tavenot n’est plus l’entraîneur du Sporting Club de Bastia. Dans un communiqué publié sur son site internet, les dirigeants bastiais ont annoncé avoir relevé le coach de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Son adjoint, Michel Moretti, prend la tête de l’équipe avec effet immédiat.



SC Bastia : Benoît Tavenot limogé, Michel Moretti prend la tête de l’équipe
Les dirigeants du Sporting Club de Bastia se séparent de Benoît Tavenot. Dans un communiqué, le club bastiais annonce : « avoir relevé Benoît Tavenot de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première ce jour. Le club exprime ses plus sincères remerciements à Benoît Tavenot pour son professionnalisme, son engagement et son implication tout au long de son mandat sous les couleurs bleues. Le Sporting lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, Michel Moretti assurera la responsabilité de l’équipe professionnelle jusqu’à nouvel ordre. »

Un changement d’entraîneur qui intervient dans un contexte de très mauvais résultats pour le Sporting Club de Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement 4 points et 4 buts marqués en 11 rencontres. Benoît Tavenot avait été nommé entraîneur en juin 2024.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos