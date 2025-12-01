SC Bastia : Benoît Tavenot limogé, Michel Moretti prend la tête de l’équipe

Les dirigeants du Sporting Club de Bastia se séparent de Benoît Tavenot. Dans un communiqué, le club bastiais annonce : « avoir relevé Benoît Tavenot de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première ce jour. Le club exprime ses plus sincères remerciements à Benoît Tavenot pour son professionnalisme, son engagement et son implication tout au long de son mandat sous les couleurs bleues. Le Sporting lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, Michel Moretti assurera la responsabilité de l’équipe professionnelle jusqu’à nouvel ordre. »



Un changement d’entraîneur qui intervient dans un contexte de très mauvais résultats pour le Sporting Club de Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement 4 points et 4 buts marqués en 11 rencontres. Benoît Tavenot avait été nommé entraîneur en juin 2024.