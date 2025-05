À Prunelli-di-Fium'Orbu, plusieurs centaines de personnes rassemblées pour soutenir Charles Sisti

Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l’appel lancé après l’incendie qui a r avagé le hangar de Charles Sisti, dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu . Ce mardi en fin de journée, un rassemblement était organisé sur l’exploitation de cet agriculteur afin de leur apporter leur soutien. Parmi eux, Jean-Baptiste Arena, le président de la chambre régionale d’agriculture, Joseph Colombani, l’ancien président de la chambre d’agriculture et président de la FDSEA de Haute-Corse, plusieurs maires de la microrégion, ainsi que Josepha Giacometti-Piredda, la représentante de Nazione à l’Assemblée de Corse, le secrétaire national de Femu a Corsica, François Martinetti, et des élus territoriaux des groupes Fà Populu et Avanzemu.Alors qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour identifier les causes du sinistre qui a détruit plusieurs centaines de ballots de foin et un engin agricole, la piste criminelle a rapidement été privilégiée. Pour rappel, cet incendie était de plus intervenu quelques heures seulement après que dans le cadre d’un mouvement visant à protester contre la politique tarifaire de l’eau, Charles Sisti et plusieurs agriculteurs ont empêché la tenue d’une réunion de présentation du Plan Territorial de Gestion de l’Eau à Ghisonaccia . À cette occasion, l’agriculteur avait eu un échange houleux avec Gilles Simeoni. La temporalité des faits n’a donc pas manqué d’interpeller.« Il y a des personnes qui s’amusent à jouer les apprentis sorciers et à déstabiliser la société corse », dénonce ainsi Jean-Baptiste Arena évoquant « une barbouzerie ». « La temporalité questionne quant aux agissements de ces personnes dont les motivations, selon moi, n’ont rien à voir avec les quelques mots qui ont pu être prononcés par Charles Sisti. Ces personnes se sont servies d’un incident préalable. On ne peut pas accepter que ce genre d’acte soit passé sous silence », martèle-t-il.Ainsi, s’il assure avoir tenu à être présent au rassemblement pour soutenir Charles Sisti, « un travailleur, issu d’une famille honorablement connue dans le milieu agricole dans le Fium’Orbu », afin qu’il puisse « repartir sereinement sur son exploitation » après avoir été victime « d’un acte très grave », le président de la chambre d’agriculture évoque des enjeux qui vont bien au-delà de ce simple cas. « Il y a toujours eu des tensions en Corse autour du monde agricole, car il gêne du fait de son emprise foncière. Ces tensions sont exacerbées aujourd’hui car chaque micro-région est concernée par de très fortes pressions foncières. Mais il y a aussi des personnes qui ont tendance à utiliser ces tensions pour faire en sorte de déstabiliser la société de façon générale. À un moment donné il faut apaiser les tensions et venir à la discussion et faire en sorte que ce genre d’évènement ne se reproduise pas. On l’a bien vu avec Pierre Alessandri. Il y a 6 ans, il avait été touché dans son outil de production. Il y a quelques semaines, c’est sa vie que l’on a pris », déplore-t-il, « Aujourd’hui la Corse est déjà une poudrière à tout point de vue. Il est hors de question que le monde agricole puisse encore une fois être victime de ce marasme ambiant et mortifère ».