Prunelli di Fium’Orbu : une enquête ouverte après l’incendie d’un hangar agricole

L’alerte a été donnée peu après 2 heures du matin ce samedi 17 ma i. Un violent incendie s’est déclaré dans un bâtiment agricole de 600 m² situé au lieu-dit Calzarellu, sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu. À l’arrivée des secours, les flammes avaient déjà gagné 1 500 ballots de foin et un engin agricole entreposé dans le hangar. La toiture, équipée de panneaux photovoltaïques, s’est effondrée sous l’intensité du feu.



Le bâtiment détruit appartient à Charles Sisti, agriculteur bien connu dans la région. La veille, vendredi 16 mai, il faisait partie de la trentaine d’agriculteurs mobilisés à Ghisonaccia, où se tenait une réunion publique organisée par l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse (OEHC), consacrée à la présentation du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) du Tavignanu–Fium’Orbu. Réclamant un gel des hausses de tarifs et dénonçant un manque de concertation, les manifestants ont fait irruption dans la salle avant l’ouverture de la réunion, qu’ils ont empêchée de se tenir. Visiblement très remontés, plusieurs d’entre eux ont déversé des sacs de maïs au sol, dispersé des bottes de foin sur les tables et renversé des chaises sur l’estrade destinée aux élus. Charles Sisti avait alors pris vivement à partie le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, en répétant : « T’es un pantin ! » La scène, filmée par un journaliste de RCFM, a largement circulé sur les réseaux sociaux. Aucun lien n’est établi à ce stade entre l’incendie et les événements de la veille



Une enquête a été ouverte par le parquet pour « destruction par un moyen dangereux » par le parquet de Bastia. Elle a été « confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia » , a précisé à CNI le procureur Jean-Philippe Navarre.



Sur le terrain, l’intervention des secours a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et sept engins venus des centres de Ghisonaccia, Ghisoni, Antisanti, Aléria, Cervione, Lucciana, ainsi que des groupes de commandement de la Plaine. Une ligne d’alimentation de près d’un kilomètre a été mise en place pour circonscrire les flammes. EDF et la gendarmerie étaient également présents sur les lieux, aux côtés du directeur des opérations de secours et de l’officier de permanence du CODIS de Haute-Corse. Les opérations, rendues complexes par la présence de panneaux photovoltaïques, ont nécessité des mesures de sécurité renforcées.



La FDSEA dénonce des actes inacceptables

Dans un communiqué, la FDSEA de Haute-Corse a réagi à cet incendie en condamnant fermement « la destruction du hangar de l’agriculteur qui revendiquait un prix de l’eau agricole plus adapté aux revenus ». Le syndicat dénonce la gravité de l’acte et met en garde contre de telles méthodes : « Qu’elles soient d’ordres partisanes, de “poussettes”, ou encore “barbouzardes”, toutes portent le chaos de la Corse que nous voulons construire et doivent être dénoncées avec la plus grande lucidité. »