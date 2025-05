Tarifs de l’eau : Les agriculteurs en colère perturbent la réunion de l’OEHC à Ghisunaccia

Une trentaine d’agriculteurs en colère a envahi, vendredi matin, la salle polyvalente de la mairie d’A Ghisunaccia où devait se tenir, à partir de 10 heures, la présentation du projet du territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) du Tavignanu Fium’Orbu en présence du Président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, de la Présidente de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), Vannina Chiarelli-Luzi, et du président de l’ODARC, Dominique Livrelli. La réunion n’avait pas encore débuté quand les agriculteurs ont fait irruption dans la salle pour empêcher sa tenue. Des agriculteurs, particulièrement énervés, ont déversé des sacs de grains de maïs au sol, éparpillé des bottes de foin sur les tables et fait valser des chaises sur l’estrade où devait se tenir les élus. Un autre a tenté de s’en prendre violemment au président de l’Exécutif, répétant plusieurs fois « L’ODARC, des pantins ! ».



Une demande de discussion

Cette action menée par différents syndicats agricoles, qui se voulait symbolique, avait pour but de protester contre la hausse des tarifs de l’eau de 15%, notamment la flambée des abonnements sur les compteurs d’eau. Les agriculteurs, dont le mécontentement gronde depuis plusieurs mois, affirment avoir, en vain, demandé une réunion à l’OEHC sur la question. « L’Office hydraulique a augmenté le prix de l’eau de 15 % depuis 2020. Nous demandons des rendez-vous depuis plusieurs mois que nous n’obtenons pas. Les discussions sur la tarification de l’eau durent depuis trois ans. Nous ne sommes pas entendus ! Alors, aujourd’hui, nous avons décidé de faire une action symbolique. Tous les politiques sont là, c’est une bonne manière pour vous de nous faire voir. On attend une discussion, nos revendications sont simples : la suppression des abonnements et une baisse de la tarification du mètre cube », explique Laurent Venturini, agriculteur à Prunelli di Fium'Orbu. « La gestion tarifaire est catastrophique pour nos exploitations. Il en va de la survie de nos filières. La politique soi-disant autonomiste n'est pas à la hauteur des enjeux ».



Une demande entendue

La situation s’est apaisée dès que la demande de discussion a été entendue. Une délégation d’agriculteurs s’est entretenue avec le président Simeoni, la présidente de l’OEHC et divers élus. Elle a obtenu une première rencontre de travail, le 27 mai, entre l’ODARC, l’OEHC, la Chambre d'agriculture et les différents syndicats agricoles. « On entend cette inquiétude grandissante des agriculteurs sur le comptage de l’eau et la mise aux normes des nouveaux compteurs. Nous allons mettre en place un cycle de travail autour d'une politique beaucoup plus globalisée que l'eau. La première réunion aura lieu le 27 mai. On va travailler avec toutes les filières pour trouver un point d’équilibre », indique Vannina Chiarelli-Luzi. La journée, initialement prévue pour le lancement du PTGE qui devait être suivi, l’après-midi, par la présentation des travaux de rehausse du plan d’eau sur le barrage de Peri, a été reportée.



N.M.