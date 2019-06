La Citadelle en question pour les Ajacciens

L’espace Diamant était rempli à Ajaccio en cette fin de semaine. En effet, les ajacciens étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation lancée par la Mairie concernant une concertation publique au sujet de la Citadelle. La municipalité n’avait jamais caché son ambition de récupérer la Citadelle. Et si la première phase du projet a bien avancé, reste à finaliser la réflexion autour du futur aménagement. Antoine-Marie Graziani, professeur à l’Université de Corse et spécialiste de la Citadelle était venu raconter l’histoire de la Citadelle qui est considérée comme la première pierre de la cité impériale.



Le maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli, présent lui aussi a rappelé les grands enjeux du projet. « La Citadelle est la matrice d’Ajaccio, aujourd’hui nous avons souhaité l'acquérir et nous avons travaillé afin de la restituer aux Ajacciennes et aux Ajacciens. Il était donc tout naturel que nous les consultions sur les futurs aménagements et que nous échangions avec eux sur les différentes perspectives. Les autres intervenants et moi-même sommes également présents pour les informer. Rares sont ceux qui ont eu la chance de pénétrer dans la Citadelle et qui en connaissent les bâtiments ».



Le maire s’est adressé au public en expliquant que la ville d’Ajaccio voulait faire de la citadelle un prolongement du cœur de ville. Il s’agira d’un nouveau quartier et en cela il faut y entendre lieu de vie ouvert et qui ne ferme pas ses portes le soir. Si le débat reste ouvert sur la question de l’éventuelle implantation d’un hôtel, rien n’est décidé et encore moins figé concernant les futures activités. Laurent Marcangeli s’est voulu rassurant en affirmant sa volonté d’agir en toute transparence, et celle de rester particulièrement vigilant sur la délivrance de baux tout en promettant que la Citadelle d’Ajaccio resterait désormais la propriété de la Ville d’Ajaccio.