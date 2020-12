Ajaccio acte sa lutte contre le réchauffement climatique

« Le climat change … la ville change ». C’est la punch line de la ville d’Ajaccio qui annonce clairement sa volonté d’agir pour moins souffrir des changements climatiques. En effet, le conseil municipal de la cité impérial a adopté son Plan local d’adaptation au changement climatique (ADAPT). Laurent Marcangeli avait été signataire dès 2017 de la convention des maires pour le climat et l’énergie qui fixait les objectifs à atteindre pour 2030.





« Ce projet est le fruit d’une coopération transfrontalière cofinancé par le FEDER pour le programme Interreg Italie-France Maritime avec 13 partenaires, a indiqué Caroline Corticchiato, adjointe au maire déléguée à l’environnement. Nous visons trois objectifs principaux avec ce plan. Tout d’abord, une réduction des émissions des gaz à effet de serre d’au moins 40%, ensuite il s’agit d’atteindre minimum 27% d’énergie renouvelables dans la consommation énergétique et enfin nous souhaitons réduire d’au moins 27% nos consommations énergétiques. Pour y parvenir nous avons décidé de nous appuyer sur trois leviers : accélérer la décarbonation du territoire, renforcer la capacité à s’adapter aux effets inévitables du changement climatique et permettre aux citoyens d’accéder à une énergie sûre et abordable. La municipalité souhaite faire preuve d’exemplarité en la matière puisque nous avons réalisé notre bilan carbone. Nous allons donc entre autres choses moderniser nos bâtiments communaux et rénover l’éclairage public pour réduite notre empreinte carbone ».



Le projet ADAPT tend donc vers deux stratégies complémentaires à savoir l’atténuation et l’adaptation au changement climatique qui viendront agir tant sur les causes que sur les conséquences. Les changements climatiques augmentent la fréquences des risques sur le territoire ajaccien notamment les inondations et les incendies. Ainsi, le plan local d’adaptation et de résilience sera décliné avec 37 actions qui seront définis autour de six axes majeurs qui ont été détaillés par Landine Salini, chef de Pôle Gestion des Risques à la direction accessibilité gestion des risques et urbanisme. Il y aura donc une mise en place d’actions transversales de prévision et de sensibilisation des populations aux impacts du changement climatique, une prise en compte dans l’aménagement du territoire et les opérations de travaux de construction et de rénovation, un renforcement de la préservation des milieux naturels et des ressources en eau en assurant la résilience des écosystèmes, la poursuite de la désensibilisation des réseaux électriques et gaziers aux aléas climatiques et la promotion des réseaux de chaleur et de froid, l’anticipation des évolutions climatiques dans l’offre touristique avec un tourisme durable et enfin l’accompagnement les entreprises pour réduire les vunérabilités.