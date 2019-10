François Filoni : « La citadelle ne doit pas devenir un centre commercial concurrent du petit commerce ajaccien »

La citadelle d’Ajaccio aura finalement fait couler beaucoup d’encre. Si la question de sa récupération par la ville n’est plus d’actualité, le futur aménagement, lui, est toujours sur la table. Cependant, la méthode utilisée par la majorité municipale n’est pas au goût de tous et en inquiète certains. François Filoni a donc donné une conférence de presse accompagné de quelques sympathisants.

« Les propositions et projections qui sont faites aujourd’hui nous inquiètent fortement. En effet, au regard des différentes structures qui sont envisagées, nous craignons que cette citadelle se transforme en un gigantesque centre commercial. Sur l’ensemble des structures proposées, il y a de nombreux bars et restaurants qui atteindraient en tout près de 600 couverts tandis que l’espace réservé à la culture ne ferait que 154 m2. Cette citadelle se doit d’être au service de l’animation du cœur de ville mais ne doit pas venir fragiliser, voire anéantir les commerces déjà en difficulté du centre-ville. Ce lieu doit retrouver de sa superbe et devrait devenir un lieu de culture, de patrimoine. Cela pourrait être un « phare » sur la Méditerranée , d’échanges et de connaissances. La citadelle pourrait abriter de nombreuses associations, cela permettraient d’offrir au public ajaccien des spectacles en centre-ville sans gêner les riverains. Notre peur est donc que les grands groupes viennent prendre le marché et développent plutôt un grand centre commercial, dénaturant le lieu et faisant une concurrence féroce aux petits commerces ».





La citadelle est donc au cœur des préoccupations et sera très certainement également au cœur des réflexions et propositions dans le future campagne électorale. François Filoni partira donc pour sa part sous la bannière « Ajaccio change de visage » avec déjà quelques propositions notamment la réalisation de trois parkings supplémentaires, place Abbatucci, sous le Casone et en face du Lycée Fesch.

« La citadelle doit demeurer piétonne, il faut lui redonner son aspect d’origine en détruisant les bâtiments militaires récents. Nous pourrions y installer des services de proximité de la ville et la maison des associations qui permettrait une meilleure rationalisation des finances publiques avec une diminution des frais de location de la ville avec comme conséquence directe l’autofinancement des investissements et la prise en charge des frais de fonctionnement à venir ».