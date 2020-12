Inondations à Ajaccio : un Aqua Prêt de 3,8M€ pour le quartier des Cannes

Ce prêt s’insère également dans un financement plus global de 7,3 M€ de la Banque des Territoires en faveur des territoires prioritaires d’Ajaccio : les quartiers des Cannes et des Salines et les opérations en centre-ville inscrites dans le programme « Action Cœur deVille ».

Depuis 2008, le quartier des Cannes a bénéficié d’une attention particulière suite aux importantes inondations qui avaient fait bon nombre de dégâts. Si une convention avec l’Etat et la Région avait permis un programme d’Actions et de Prévention des Inondations, la Ville a réalisé un dédoublement du canal des Cannes avec la mise en place de cadres hydrauliques à très fort débit depuis les bassins de rétention de l’Arbitrone et le ruisseau des Moulins blancs jusqu’au exutoires en mer. Ces réalisations ont été effectuées afin que le scénario ne se reproduise pas et que la population de cette zone urbaine puissent être davantage rassurée par temps orageux.Les travaux ont été déjà exécutés mais ils ont entrainé un surcoût qui sera pris en charge dans le cadre d’un Aqua Prêt de la banque des Territoires à hauteur de 3,8M€ pour une durée de 40 ans. Cet emprunt permettra de financer les travaux sur les infrastructures d’eau potables ainsi que l’assainissement des eaux usées et le traitement des eaux pluviales. Des investissements seront également pris en compte notamment sur la gestion des espaces et milieux aquatiques et la prévention des inondations.Le Maire d’Ajaccio et président de la CAPA, Laurent Marcangeli, a souligné, lors de la signature, l’importance du partenariat avec la Banque des Territoires qui offre une véritable collaboration au territoire ajaccien bien au-delà de l’aide financière. Il a salué la fluidité des échanges entre les deux structures qui favorise une avancée rapide quant au traitement des dossiers.