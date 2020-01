La Mairie d’Ajaccio signe ses contrats « coup de pouce »

La Mairie d’Ajaccio a signé une nouvelle fois les contrats « Coup de Pouce » dans le cadre du dispositif de réussite éducative dans lequel elle est impliquée depuis plus de dix ans. Au-delà de l’aspect très institutionnel et contractuel, cette signature réunit à la fois les animateurs, les financeurs, enfants et parents autour d’un projet de développement. Le club « coup de pouce n’est pas une aide aux devoirs traditionnelle mais un moment où l’enfant s’initie au travers de plusieurs activités ludiques au plaisir de la lecture et de l’écriture.



« Ce dispositif permet à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial d’accéder à un parcours de réussite scolaire, a expliqué Rose-Marie Ottavy, adjointe au Maire d’Ajaccio déléguée aux affaires scolaires. Il s’agit de faire que l’égalité des chances à l’école devienne une réalité, et que la réussite de chaque enfant serve de tremplin à l’amélioration du destin de chaque famille. Ce dispositif existe grâce à de nombreux partenaires : la Mairie d’Ajaccio, la CAF, La collectivité Territoriale de Corse, le CGET et l’Inspection académique et l’association « coup de pouce ». Concrètement, les animations consistent à réunir des groupes de cinq enfants autour d’activités courtes et rythmées pour maintenir leur concentration. De leur côté, les parents s’engagent à aider et encourager leurs enfants.





« La philosophie des clubs « coup de pouce » peut se résumer avec quelques mots, de jolis moments de partage, de curiosités et de victoires, a souligné Stéphanie Simonet, coordonnatrice du dispositif de réussite éducative. Ces clubs s’organisent autour de trois valeurs essentielles : la confiance en soi, le goût d’apprendre et de lire et la réussite. Grâce à l’action concertée des professeurs des écoles, des animateurs, des coordinateurs du club et de l’équipe du DRE mais aussi des parents, ce dispositif est pérenne. »

Une belle après-midi de partage qui s’est achevée autour de la dégustation de la traditionnelle galette.