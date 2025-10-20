La 8ᵉ édition des "Petites Mains Symphoniques" fait vibrer la Balagne

L'académie des petites mains symphoniques revient en Balagne pour une huitième édition très attendue par les mélomanes mais pas uniquement. Une douzaine de concerts vont être programmés tout au long de cette semaine. Le premier a d'ailleurs été donné ce dimanche 19 octobre, en l'église de L'Île-Rousse. De nombreux villages et églises du territoire balanin vont être rythmés jusqu'à vendredi par les concerts donnés par les petites mains symphoniques.
Valoriser les enfants et le patrimoine
Le président-fondateur de l’association, Éric du Faÿ résume l’esprit du rendez-vous. « L’idée, c’est de valoriser tous ces jeunes qui jouent d’un instrument, tout en faisant rayonner le patrimoine. On programme chaque année 10 à 15 concerts à travers toute la Balagne, entièrement gratuits. Le répertoire va du classique au chant, jusqu’au jazz avec notre big band, rendez-vous notamment à l’auditorium de Pigna».
Une sélection exigeante, un festival ancré
Pour participer, les musiciens inscrits en écoles de musique ou conservatoires envoient une vidéo sur un morceau libre.
« Il y a un contrat moral, montrer le meilleur de soi pour vivre l’aventure », insiste Éric du Faÿ. Côté scènes, le maillage s’est inversé
« Au début, c’est nous qui allions chercher les lieux, désormais ce sont les villages qui nous appellent. Jouer à Costa, ou il y a 46 habitants, dans une église pleine, puis partager un repas d’amitié, c’est notre ADN. »
Tout au long de cette semaine, le public pourra découvrir une musique de chambre à géométrie variable, interprétée par des ensembles de 15 à 25 jeunes musiciens dans les petites églises et sites emblématiques de la Balagne. L’expérience se veut également participative, avec la création d’un chœur éphémère ouvert aux habitants du territoire. Chaque matin, de 10h à 12h, un professeur de chant anime des ateliers auxquels tous peuvent se joindre, avant de se produire lors du concert de clôture. Ce dernier aura lieu ce vendredi 24 octobre à Calvi, au complexe sportif, et constitue, selon Éric du Faÿ, « c’est l’unique moment où l’on réunit l’orchestre symphonique complet. On accueille 700 à 800 personnes, un vrai temps fort culturel de l’arrière-saison ».
« Un appel au soutien » des institutions
Si la commune de L’Île-Rousse soutient l’événement, le président veut lancer un appel pour une aide financière plus importante..
« Le festival coûte environ 150 000 € et nous percevons près de 3 000 € de subventions, tout confondu. Au bout de huit ans, c’est difficilement tenable. Nous faisons travailler des prestataires locaux, nous logeons au Belambra, ça fait vivre l’économie. J’en appelle aux collectivités pour nous accompagner et nous aider à continuer cette belle aventure».
20 ans d’une aventure nationale et solidaire
Créées il y a 20 ans, les Petites Mains Symphoniques ont déjà fait jouer plus de 10 000 enfants et organisent près de 90 concerts par an en France et à l’étranger.
« L’an dernier, nous sommes partis au Mexique. Nous avons été accueillis sur 14 plateaux télé, dont le 31 décembre devant l’Arc de Triomphe en direct sur France 2. On mène aussi des actions solidaires. Une tournée a permis de récolter 215 000 € pour la recherche sur les cancers pédiatriques ; nous jouons pour les Restos du Cœur, l’UNICEF, et un grand concert à l’UNESCO est prévu le 28 mars 2026».
L’association fédère aujourd’hui environ 500 jeunes. L’adhésion annuelle est de 80 €, et les propositions, plateaux TV, festivals, académies, tournent au fil des projets. Une petite nouveauté, Les Flèches Symphoniques, un orchestre amateur d’adultes lancé au printemps, prolonge la philosophie de solidarité et de convivialité chère au fondateur.
« Nous n'avons pas de limites quand on fait confiance à la jeunesse. Notre mission, c’est de la faire briller».
Cette 8ᵉ édition s’est ouverte ce dimanche 19 octobre à 19h à L’Île-Rousse. Elle se poursuivra toute au long de la semaine dans différentes communes de Balagne. Lundi 20 octobre à 18h au couvent Marcassu de I Catari. Le mardi 21 octobre, deux concerts auront lieu, le premier à 18h à la collégiale Santa-Maria-Assunta de Speloncato, suivi à 19h à l’église Saint-Thomas de Belgodère. Le mercredi 22 octobre, rendez-vous est donné à 18h à l’église Santu Simone de Ville-di-Paraso, puis à 18h30 à l’auditorium de Pigna. Le jeudi 23 octobre, trois étapes sont prévues. Nessa à 18h30 en l’église Saint-Joseph, Lumio à 19h30 en l’église Santa Maria, et Costa à 19h30, église Saint-Sauveur. Enfin, la semaine se terminera en beauté le vendredi 24 octobre à 20h, au complexe sportif de Calvi, pour le grand concert symphonique de clôture.
Cette 8ᵉ édition s’est ouverte ce dimanche 19 octobre à 19h à L’Île-Rousse. Elle se poursuivra toute au long de la semaine dans différentes communes de Balagne. Lundi 20 octobre à 18h au couvent Marcassu de I Catari. Le mardi 21 octobre, deux concerts auront lieu, le premier à 18h à la collégiale Santa-Maria-Assunta de Speloncato, suivi à 19h à l’église Saint-Thomas de Belgodère. Le mercredi 22 octobre, rendez-vous est donné à 18h à l’église Santu Simone de Ville-di-Paraso, puis à 18h30 à l’auditorium de Pigna. Le jeudi 23 octobre, trois étapes sont prévues. Nessa à 18h30 en l’église Saint-Joseph, Lumio à 19h30 en l’église Santa Maria, et Costa à 19h30, église Saint-Sauveur. Enfin, la semaine se terminera en beauté le vendredi 24 octobre à 20h, au complexe sportif de Calvi, pour le grand concert symphonique de clôture.
