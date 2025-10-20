La 8ᵉ édition des "Petites Mains Symphoniques" fait vibrer la Balagne

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Lundi 20 Octobre 2025 à 16:41

L’académie itinérante des Petites Mains Symphoniques pose de nouveau ses pupitres en Balagne pour une 8ᵉ édition très attendue. Une centaine de jeunes de 6 à 24 ans, une douzaine de concerts gratuits dans les villages et églises du territoire, du classique au jazz. Cette nouvelle édition s'est ouverte le dimanche 19 octobre à 19heures en l’église de L’Île-Rousse, et grand concert de clôture vendredi 24 octobre au complexe sportif de Calvi.