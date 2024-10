Les « Petites mains symphoniques » sont de retour en Balagne

Le 7ème Festival des Petites Mains Symphoniques s’installe en Balagne du 20 au 25 octobre 2025 pour une semaine de musique. Cet événement, devenu un un rendez-vous incontournble de l'automne balanin, propose 12 concerts gratuits dans 12 communes de la région. Plus de 120 jeunes musiciens, âgés de 6 à 17 ans et venus de toute la France, se produiront durant une semaine offrant au public des moments uniques de virtuosité et de passion.



Le concert d'ouverture aura lieu à L'Île-Rousse, le dimanche 20 octobre, à l'Église de l'Immaculée Conception, « Nous sommes très fiers d’accueillir une nouvelle fois ce concert d’ouverture. L’énergie contagieuse des jeunes musiciens, leur passion et leur talent exceptionnels captivent le public à chaque note, faisant de chaque spectacle un moment inoubliable et transformant ce festival en une véritable expérience magique. » a indique la maire de la commune, Angèle Bastiani, à l'occasion de la conference de presse de presentation de l'evenement.

Le festival s'étend cette année à 11 autres communes de la région, renforçant ainsi son caractère intercommunal et son ancrage territorial. Pour André Gremillot, organisateur du festival, ce rendez-vous est aussi l'occasion de renforcer les liens entre jeunes musiciens et la région : « C’est un bonheur pour les enfants de jouer en Corse, sur ce territoire magnifique, et un bonheur pour la Balagne d’assister à des concerts de qualité. C’est gagnant-gagnant. »

Un programme musical riche et varié attend les spectateurs, avec des œuvres classiques, contemporaines et des compositions originales.