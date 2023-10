Les "Petites mains symphoniques" enchantent la Balagne pour la 6ème fois

Le Festival des Petites Mains Symphoniques est un événement incontournable qui offre des moments musicaux magnifiques interprétés par les jeunes prodiges d'un orchestre national, composé de musiciens venus de toute la France et de Corse."Nous organisons cette année la 6ème édition de notre festival Les Petites Mains Symphoniques, avec de nouveaux lieux de représentation, afin de partager la musique avec le public", explique Eric Du Faÿ, le fondateur et directeur artistique du festival.

Au total, 25 concerts ont été programmés pour cette sixième édition qui a demarré dimanche 22 octobre. "Le concert d'ouverture a eu lieu à Lisula, dans l'église de l'Immaculée Conception, devant un public ravi et conquis", poursuit Eric Du Faÿ. "Cette année, le concert de clôture aura lieu vendredi à 20h, et non samedi, au complexe sportif de Calvi Balagne, afin de ne pas perdre de public et de permettre à chacun de ne pas avoir à choisir entre le concert et la finale de la Coupe du Monde de rugby. Généralement, nous accueillons entre 500 et 600 personnes lors de ce dernier concert". Au cours de cette soirée inoubliable, le public aura l'occasion d'entendre une multitude d'instruments. "Tous les musiciens se produiront ensemble sur scène".



Harpes, violons, pianos, flûtes, tubas... tous les instruments seront à l'honneur

"Cette année, nous avons 5 harpes, une occurrence rare. Lorsqu'on assiste aux Petites Mains Symphoniques, on ressent de la joie, du bonheur, de la bonne humeur. On quitte les concerts avec un sourire aux lèvres et on se sent rajeunir d'au moins 15 ans. Il faut être présent pour vivre tout cela ! La jeune violoniste est incroyable, âgée de 13 ans, elle possède un répertoire qu'elle interprète de mémoire. La pianiste est également exceptionnelle. Mais tous les enfants sont incroyables, et nombreux d'entre eux se distinguent", précise le président. L'orchestre est composé d'enfants et de jeunes adultes, âgés de 8 à 17 ans. Les concerts sont gratuits, dans le but de rendre cet art accessible à tous. "Je tiens beaucoup à ce que la musique soit accessible à tous. Tout est gratuit. Et c'est une expérience enrichissante de se produire ainsi, dans les villages où de nombreux habitants viennent nous voir pour écouter ou découvrir certains instruments. Tous les instruments d'orchestre symphonique sont représentés." Une initiative qui démontre que la musique peut véritablement rassembler et émerveiller, quel que soit l'âge ou le lieu.