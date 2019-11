La 4ème promotion des cadets de la Sécurité civile installée à Corte

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs de la République et des démarches citoyennes. Outre la découverte de l'univers des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, ce programme a pour ambition plus large d'aider l'élève ayant l'envie et la motivation de s'investir, à acquérir des compétences relatives à la sécurité civile et à intégrer les valeurs des sapeurs-pompiers.



Les vingt-quatre nouvelles recrues, issues des collèges bastiais Saint-Joseph, de Montesoro et Pasquale Paoli de Corte accompagnées par leurs professeurs référents, ont été chaleureusement accueillies au quartier Chabrières par le Capitaine Julien Rollet, adjoint au chef de corps des « Vulcains ».





Après une présentation du dispositif « Cadets de la sécurité civile » et des formations militaires de la sécurité civile (Formisc), les collégiens ont partagé le déjeuner de la troupe au réfectoire de l’unité.

En début d’après-midi, rejoints par de nombreux parents, les futurs « assistants de sécurité » de l’éducation nationale (Assec), se sont rendus salle « Pascal Fauvel » afin d’y entendre les allocutions de bienvenue et d’encouragement des autorités impliquées dans cette démarche (Education Nationale, Uiisc 5, Sis 2b, Préfecture 2b, Collectivité de Corse, communes).





Après quoi, tout un chacun était convié dans la salle d’honneur de l’UIISC 5 afin d’assister à la cérémonie officielle de signature des chartes d’engagement sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Le protocole achevé, le Capitaine Julien Rollet s’inscrivant dans la tradition d’hospitalité de l’UIISC 5, convia ses invités à un savoureux goûter et à un rafraichissement servis dans une ambiance de chaude cordialité.



A l’heure du départ, tout le monde s’accordait à saluer le succès de cette belle et émouvante cérémonie de rentrée.