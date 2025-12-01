CorseNetInfos
L'école de danse Ballerina sacrée championne d’Europe à Dijon


Léana Serve le Mardi 4 Novembre 2025 à 18:37

Du 25 au 27 octobre, 19 élèves de l’école de danse bastiaise Ballerina ont brillé lors de la finale européenne du concours de la confédération nationale de danse à Dijon en décrochant trois titres de champions d’Europe dans les disciplines jazz, contemporain et autres styles. Une performance inédite qui confirme le rayonnement des écoles de danse insulaires sur la scène internationale.



Du 25 au 27 octobre, le Palais des congrès de Dijon a accueilli la finale européenne du concours de la confédération nationale de danse, un rendez-vous réunissant les meilleurs danseurs du continent. France, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Israël ou encore Roumanie : les champions nationaux de chaque pays concouraient pour décrocher les trois places du podium européen. Parmi tous ces danseurs, 19 élèves de l’école de danse bastiaise Ballerina, représentant la Corse, avaient réussi à se qualifier à la suite du concours régional, organisé à Ajaccio au mois de février, et de la finale nationale organisée en mai dernier à Clermont-Ferrand. Lors de cette étape, seuls les groupes ayant obtenu une note supérieure à 17/20 pouvaient accéder à la compétition européenne.

Sur les trois passages présentés il y a quelques jours à Dijon, l’école de danse insulaire repart avec trois titres de champions d’Europe : en jazz avec la chorégraphie Coup de foudre, en contemporain avec la chorégraphie Entremêlées, et en autres styles avec la chorégraphie À la lueur de l’âme. Une mention spéciale a également été attribuée au groupe jazz Coup de foudre, qui s’est vu décerner le coup de cœur du jury européen. Pour les professeurs de danse Hélène Giusti et Lara Piazzoli, ce triplé européen est un exploit sans précédent. « On est la seule école d'Europe à avoir fait ce triplé européen, et on est aussi le seul groupe à avoir obtenu le coup de cœur de jury. C’est une très très grande fierté. »


Une consécration qui vient couronner une année de travail intensif pour les danseuses et leurs professeures. « Nos élèves ont fourni un travail titanesque tout au long de l’année pour faire briller la Corse sur la scène internationale. Nous avons reçu d’innombrables éloges de la part des professionnels, des jurys et du public conquis par les chorégraphies et par la technicité de nos élèves. » La délégation bastiaise, composée d’environ une centaine de personnes entre élèves, professeurs et familles, a vécu trois jours de compétition rythmés par « une grande ambiance et des moments de joie ». Et un palmarès qui confirme la place des écoles de danse insulaires sur la scène internationale.





