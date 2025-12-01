L'école de danse Ballerina sacrée championne d’Europe à Dijon

Du 25 au 27 octobre, le Palais des congrès de Dijon a accueilli la finale européenne du concours de la confédération nationale de danse, un rendez-vous réunissant les meilleurs danseurs du continent. France, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Israël ou encore Roumanie : les champions nationaux de chaque pays concouraient pour décrocher les trois places du podium européen. Parmi tous ces danseurs, 19 élèves de l’école de danse bastiaise Ballerina, représentant la Corse, avaient réussi à se qualifier à la suite du concours régional, organisé à Ajaccio au mois de février, et de la finale nationale organisée en mai dernier à Clermont-Ferrand. Lors de cette étape, seuls les groupes ayant obtenu une note supérieure à 17/20 pouvaient accéder à la compétition européenne.



Sur les trois passages présentés il y a quelques jours à Dijon, l’école de danse insulaire repart avec trois titres de champions d’Europe : en jazz avec la chorégraphie Coup de foudre, en contemporain avec la chorégraphie Entremêlées, et en autres styles avec la chorégraphie À la lueur de l’âme. Une mention spéciale a également été attribuée au groupe jazz Coup de foudre, qui s’est vu décerner le coup de cœur du jury européen. Pour les professeurs de danse Hélène Giusti et Lara Piazzoli, ce triplé européen est un exploit sans précédent. « On est la seule école d'Europe à avoir fait ce triplé européen, et on est aussi le seul groupe à avoir obtenu le coup de cœur de jury. C’est une très très grande fierté. »

