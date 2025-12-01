Danse - Trois podiums européens pour Muvimentu Danse

Le déplacement en Bourgogne en valait la peine pour Muvimentu Danse. Le club basé à Furiani s’est illustré en cette fin du mois d’octobre à Dijon, lors du concours européen de la Confédération de danse, en plaçant ses trois groupes sur trois podiums :



Championnes d’Europe avec la note de 19/20 dans la catégorie « contemporain préparatoire » pour le ballet Poussières d’étoiles : Stella Ruiz, Naomie Viola, Camelia Bracci, Davia Pruneta, Clara Muller, Ludivine Sisco, Joe-Lyse Malassigne, Ema Sotto, Charlyse Leccia, Olivia Colombini et Lena Fiori.



Vice-championnes d’Europe avec la note de 18/20 dans la catégorie « autres styles préparatoire » pour le ballet Le grenier de Camille : Charlie Patrizi, Dea Maestracci, Ana-Léa Capuran, Siena Pasqualini, Romy Orsini, Lisa-Rose Versini, Camille Falorni et Lisa Walter.



Troisième place dans la catégorie « contemporain, catégorie 3 » pour le ballet Montgomery, 1955 : Tess Rao, Rebecca Franceschi, Eva Orsini, Luna Ienco, Anna-Maria Flori, Mathilda De Oliveira, Elena Benazzi, Eva Luciani, Lucabella Malassigne, Emma Murati et Charlotte Vandenzavel.



Une grande fierté pour Sandrine Piezzoli, la professeure de danse pour qui ces podiums au niveau européen viennent couronner le parcours exceptionnel de ses élèves : « Nous avons remporté le concours régional à Ajaccio en février, ce qui nous a qualifiés pour le concours national au mois de mai dernier à Clermont-Ferrand, où nous avons obtenu un prix à l’unanimité et une note de 17/20. Ce qui nous a menées au championnat d’Europe à Dijon. »

Double fierté pour la professeure, qui prépare ses élèves aux différents concours depuis plusieurs mois : « Elles ont interprété les chorégraphies avec brio. Le contemporain est très exigeant dans la technique et l’interprétation, il faut être très juste. » Avant d’ajouter, au sujet des contraintes liées aux déplacements sur le Continent, mais aussi du niveau de ses danseuses : « Les filles de Muvimentu Danse, qui viennent d’être primées au niveau européen, ne pratiquent que trois heures de danse par semaine, face à des danseuses qui en font six ou plus. »