Danse en Corse : l’école Ballerina rafle les prix et se qualifie pour la finale nationale

Le 24e concours régional de danse Inseme, organisé par la Confédération Nationale de Danse avec la Fédération Corse de la Danse, s’est déroulé du 21 au 23 février au Palatinu d’Ajaccio. Trois jours durant lesquels plus d’un millier de danseurs, venus d’une quarantaine d’écoles insulaires, se sont affrontés en classique, contemporain, hip hop, claquettes, modern jazz et autres styles, dans l’espoir de décrocher leur ticket pour la finale nationale, qui aura lieu à Clermont-Ferrand au mois de mai.



Devant un jury composé de huit professionnels de la danse, l’école bastiaise Ballerina s’est particulièrement distinguée : 24 passages qui sont tous repartis avec un prix, dont neuf qui représenteront la Corse au niveau national. Pour Hélène Giusti, Lara Piazzoli et Alexandra Zapata, les professeurs, créer ces chorégraphies a pourtant relevé du challenge. “Au mois de novembre, nous avons participé à la finale européenne du concours de danse à Rome”, explique Lara Piazzoli. “Pour le concours régional, nous avons dû repartir de zéro, avec des délais très courts pour créer les chorégraphies. Ça a été une période très stressante, mais nous avons réussi.”