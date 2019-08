L'associu Castiglione de Montemaiò fête ses 30 ans ce mercredi 14 août

Jean-Marc Borri, président de l'associu revient sur l'historique des décennies passées.

"Lorsque le Foyer Rural de Montegrossu qui était l’organisateur des fêtes patronales de nos 3 villages a décidé de créer en 1989 la foire de l’Olivier, une bande de jeunes, filles et garçons confondus, a repris le flambeau à Montemaggiore pour la fête de Saint-Augustin et a choisi de le faire d’une manière associative. Ce qui a donné naissance à l’Associu di Castiglione, nom du lieu dit où se trouvent les ruines d’un village antérieur au nôtre".

Immédiatement, la volonté a été de pouvoir, grâce aux recettes générées par la fête du mois d’août, contribuer à l’animation du village, aussi en hiver. " C’est ainsi que nous organisons physiquement et financièrement des soirées pulenta-figatellu, les fêtes de Saint-Joseph ou Saint-Jean-Baptiste et que nous avons pu acheter au fil des années du matériel nécessaire à la gestion de tous les événements festifs dont nous faisons généreusement profiter aux organisateurs de villages alentours. Nous pouvons également participer financièrement à des actions diverses, bienfaisance, dons, restaurations, animations musicales et autres.

Je tiens à préciser que nous n’avons jamais sollicité quelques aides financières ou subventions aucune" ajoute-t-il.

De la vraie autogestion et du bénévolat "ce qui peut paraître inconcevable et irréel même pour beaucoup de gens. Mais malgré cela nous avons pu proposer tout au long de ces années, des programmations musicales et autres qui ont vu se succéder dans notre village Canta u Populu Corsu, A Filetta, I Surghjenti, Antoine Ciosi, Voce di Corsica, Petru Santu Guelfucci, U Teatru Mascone, Tzek et Pido, U Fiatu Muntese, l’Alba, U culletivu di Palmentu, I Rusulaghjii, Sumenta Nova, Scirocco, I Mantini, Hubert Tempête et tant d’autres qui m’excuseront de ne pas pouvoir tous les citer" .

Pour fêter ses 30ans, l’Associu di Castiglione propose ce mercredi 14 août, une grade soirée. avec au programme Sumenta Nova, Antò aux platines et le veau à la broche de Jacques Filippi.