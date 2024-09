Mission Patrimoine: 200 000€ pour l’église Saint Augustin de Montemaiò

Profitant des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Montegrossu a organisé une soirée festive, à laquelle toute la population était conviée ainsi que les représentants de la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Une soirée précédée par une messe officiée par le prêtre Louis El Rahi. "C’est une immense joie, un grand honneur et une grande fierté que d’avoir été sélectionnés site emblématique 2024 de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Notre église va être restaurée en plusieurs étapes. La 1ère tranche va être entamée en fin d’année 2024 ou début d’année 2025. Ce chèque de 200 000 va être une bouffée d’oxygène pour la part financée par notre commune. La dépose de candidature s’est faite à la suite d’appels aux dons sur le site de la Fondation du Patrimoine ( https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-augustin ), avec l’aide précieuse de Barthélémy Colombani" explique Jean-Marc Borri, maire de Montegrossu.La 1ère étape de la restauration du site sera centrée sur la restauration de la toiture, le traitement d’humidité, les 3 façades secondaires. Sa mise en hors d’air hors d’eau et les menuiseries. La 2nde tranche, sera pour la façade principale et le clocher. La 3eme pour l’intérieur. En tout, le coût de la restauration s’élève à 1M 850K € hors taxes. "Nous aurons à nos côté, nous le savons la Collectivité Territoriale de Corse et l’État pour la suite. Mais dans notre commune qui regroupe les villages de Montemaiò, Lunghignanu et Cassanu, nous avons 3 églises et 6 chapelles. Alors bien sûr il nous manquera de l’argent c’est certain " ajoute le maire.En plus d’une population venue en nombre pour cette belle occasion, il fallait noter la présence de la présidente de l'Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, le sénateur Paulu-Santu Parigi et sa suppléante, Livia Volpei, les conseillers territoriaux, Frédérique Densari, Sandra Marchetti, Juliette Ponzevera, Louis Pozzo di Borgo, Hyacinthe Vanni, le sous préfet de Calvi, Yoann Toubhans. "L’église de St Augustin de Montemaiò est magnifique. C’est une église qui sort du lot par rapport aux autres. Elle a des spécificités qui lui sont propres comme notamment cette coupole qui est absolument extraordinaire. Elle est aussi l’écrin d’une merveilleuse chaire prêcher en marbre. Elle abrite des marbres comme le blanc de Carrare, le jaune de Sienne. Son maître hôtel est lui aussi une merveille, avec une vierge en marbre qui est un chef-d’œuvre et on voit le travail de stucateur de renom, l’atelier de Cagliata. C’est une merveille du patrimoine de la Corse et pas seulement de Montemaiò" ajoute Barthélémy Colombani délégué corse de la Fondation du patrimoine.Pour les Montemaiuracci, ce coup de pouce pour la restauration de leur église est une véritable bénédiction. "Nous sommes vraiment heureux de savoir que notre église sera bientôt restaurée. Que l’on soit croyant, pratiquant ou que l’on soit sans aucune conviction religieuse, l’église fait partie de notre patrimoine, de nos traditions, de notre vie ! Nous y sommes profondément attachés. C’est viscéral. L’église c’est pour nous le cœur du village, et nous réunit pour les bons comme pour les mauvais moments" précise Dumè, un villageois.La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, est déployée par la Fondation du Patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française Des Jeux. "La FDJ collecte les fonds grâce aux jeux de grattage de la Mission Patrimoine dont chaque ticket permet de récolter 1,83€ pour la fondation et 7 tirages du loto sur lesquels les prélèvement de l’État sont affectés directement à la Mission Patrimoine. 18 projets emblématiques au plan national, et Montemaiò représente la Corse. C’est un monument magnifique qui est en grand péril. Il est unique et mérite cette restauration. Ces 200 000 viennent s’ajouter aux aides des autres financiers." complète Charles Lantieri, directeur général délégué du groupe FDJ,