Montemaiò : Quand le ciel s’incline devant à a Vergine Maria

Dans ce contre-jour saisissant, son halo d’étoiles se détachait sur un ciel embrasé, tandis que le chapelet semblait suspendu entre lumière et pénombre.

Autour, les fidèles accompagnaient la marche, certains filmant la scène, d’autres priant en silence.

La mer et les montagnes à l’horizon, baignées d’or et de pourpre, donnaient à ce moment une dimension à la fois spirituelle et universelle, où la ferveur religieuse rencontrait la beauté brute de la nature.

Une image où le temps paraît suspendu, comme si le ciel et la terre s’étaient donné rendez-vous pour célébrer l’Assomption.