Montemaiò : Quand le ciel s’incline devant à a Vergine Maria


le Samedi 16 Août 2025 à 11:00

C’est une image d’une rare intensité. À Montemaiò, en Balagne, la soirée du 15 août a offert un tableau presque irréel : la statue de la Vierge Marie, portée en procession, s’est retrouvée face au soleil couchant.



(Photo Mylène Guglielmi-Sabiani)
(Photo Mylène Guglielmi-Sabiani)
Dans ce contre-jour saisissant, son halo d’étoiles se détachait sur un ciel embrasé, tandis que le chapelet semblait suspendu entre lumière et pénombre.
Autour, les fidèles accompagnaient la marche, certains filmant la scène, d’autres priant en silence.
La mer et les montagnes à l’horizon, baignées d’or et de pourpre, donnaient à ce moment une dimension à la fois spirituelle et universelle, où la ferveur religieuse rencontrait la beauté brute de la nature.
Une image où le temps paraît suspendu, comme si le ciel et la terre s’étaient donné rendez-vous pour célébrer l’Assomption.




