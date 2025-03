L’association Sœurs de Combat aux fourneaux pour un atelier convivial à Lunghignanu

L’association Sœurs de Combat, engagée dans le soutien aux malades et à leurs proches, a organisé un atelier de cuisine à Lunghignanu, chez la cheffe Frédérique d’Oriano. Un moment placé sous le signe de la convivialité et du partage, qui a rapidement affiché complet. "Avec Sœurs de Combat, nous souhaitons proposer des activités qui créent du lien et qui font du bien”, explique Marylène Bellion, présidente de l’association. Ce jour-là, douze participantes se sont retrouvées autour des fourneaux de Frédérique d’Oriano, pour une expérience aussi gourmande qu’enrichissante. L’engouement a été tel que de nouvelles sessions sont déjà envisagées. “Il y a eu beaucoup de demandes, nous allons devoir organiser d’autres ateliers”, confie la présidente. L’association a pris en charge la moitié des frais d’inscription, grâce à la contribution de la cheffe qui a accordé un tarif spécial. “Nous veillons toujours à proposer des partenariats pour rendre nos activités accessibles”, souligne Marylène Bellion.



Initialement destinée aux personnes touchées par le cancer, l’association Sœurs de Combat a élargi son champ d’action. “En réalité, elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent créer du lien social”, précise sa présidente. Aujourd’hui, aidants, proches de malades et toutes personnes désireuses de rejoindre cette communauté solidaire peuvent y adhérer. Les membres se retrouvent régulièrement pour des activités variées, allant de la gym ludique aux sorties culturelles, comme leur récente participation à un concert des Rencontres de Calenzana. Le 14 février dernier, l’association avait également organisé la Fête de l’Amitié, réunissant une trentaine de participants.



Depuis sa création, Sœurs de Combat est passée de 4 à 169 membres, témoignant de son dynamisme et de son rôle essentiel dans le tissu associatif.



Un engagement tourné vers l’humain et la solidarité

L’association ne se limite pas aux activités de bien-être et de loisirs. Elle est également en lien avec l’ARS et la Collectivité de Corse pour représenter les usagers et porter la voix des malades. Récemment, suite au décès de certains membres, leurs proches ont choisi d’effectuer des dons à l’association en lieu et place de fleurs. Grâce à ces fonds, une pompe à morphine a été offerte à l’hôpital de Bastia et des actions ont été mises en place pour améliorer le bien-être des malades. “Sœurs de Combat, c’est à la fois l’aide aux malades et le plaisir d’être ensemble”, résume Marylène Bellion.



À l’issue de l’atelier, les participantes se sont retrouvées pour déguster leurs préparations et prolonger cette parenthèse de convivialité. “De participer et proposer ce genre d’événements, c’est un véritable bonheur”, confie Frédérique d’Oriano, heureuse d’avoir partagé son savoir-faire. Pour Brigitte, membre de l’association, ces moments sont inestimables : “On est entre sœurs, on s’amuse bien, on oublie nos soucis, et surtout on apprend plein de choses”.



Un esprit de solidarité et de bienveillance qui fait toute la force de cette association qui allie engagement et chaleur humaine, au service de ceux qui en ont besoin.