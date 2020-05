Covid-19 - Aucun nouveau cas en Corse

Livia Santana le Mardi 26 Mai 2020 à 16:30

Pas moins de 254 prélèvements ont été effectués dans les hôpitaux et laboratoires de Corse entre le 25 et 26 mai 2020. Ils ont permis de recenser un cas positif en Corse-du-Sud, aucun en Haute-Corse. Cependant il n'y a pas de cas supplémentaires.



Le nombre d'hospitalisations conventionnelles liées au coronavirus est de 5 au total dont 3 à l'hôpital de Bastia. Les patients en réanimation et soins intensifs sont également au nombre de 5 : il y en 3 à Ajaccio et 2 à Bastia, selon le bulletin quotidien de l'Agence régionale de la santé de Corse. Aucun nouveau décès n'a été enregistré.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements