Cuisine : Frédérique D'Oriano représentera la Haute-Corse au "Combat des régions" de M6

Elle n’était pas vraiment destinée à la cuisine, mais c’est sa créativité et sa passion pour les produits de sa région qui l’ont menée à l’art culinaire. À 50 ans, Frédérique D’Oriano, originaire du hameau de Lunghignano sur la commune de Calenzana, comptable de formation et directrice d’un village de vacances en Corse, s’est lancée dans un BEP cuisine. « À la naissance de mes enfants, on m’a offert un livre de recettes et je me suis découvert une passion qui, au fur et à mesure, est devenue envahissante et dévorante », raconte la mère de famille. Avec son mari, elle reprend d’abord le moulin à huiles de son hameau pour confectionner des produits d’épicerie fine. Il y a 4 ans, elle ouvre son propre restaurant « I piatini de Frédérique » où elle peut enfin exprimer sa créativité.





Sa spécialité ? « Utiliser les produits régionaux pour les mettre à ma sauce et proposer une carte qui me ressemble ».

À la carte de son établissement, on retrouve notamment son plat signature : l’éclair d’effiloché de pulled cignale. Soit une pâte à chou farcie d’oignons confits, d’un effiloché de sanglier cuit 48 heures à basse température recouvert d’une chantilly au romarin, au thym et des croûtons à l’ail.



Ces saveurs, elle les tient de ses tantes qui, petite, lui ont « fait goûter pleins de bonnes choses ». Beignets de courgettes, soupe corse, soupe au pistu, sauté de veau aux olives et la torta en dessert… ces plats typiques l’ont bercée, mais désormais, c’est vers la nature qu’elle s’est tournée. « Je sors de la maison et je cueille de la menthe sauvage, de la Nepita ou de l’immortelle pour leur trouver une seconde vie. C’est comme ça qu’en me promenant j’ai trouvé du fenouil sauvage et que j’en ai mis dans ma "mosaïque de saumon gravelax au fenouil sauvage", continue la cuisinière.