Pour faire face à l’épidémie de grippe, l’hôpital d’Ajaccio a créé une unité virale

Composée de 10 lits, cette unité virale – qui affiche déjà un taux d’occupation de 100%- mobilise au quotidien une infirmière, une aide-soignante et un agent de service hospitalier à temps plein, ainsi que les médecins qui viennent ausculter les malades autour desquels un protocole d’isolement et protection strict a été mis en place. Blouses, gants, masques et surchaussures doivent ainsi être enfilés avant de pénétrer dans les chambres et jetés en sortant afin d’empêcher que les virus continuent leur progression.



" Le pic de l’épidémie est prévu pour le milieu de semaine "



« Les patients qui y sont hospitalisés ont entre 50 et 90 ans et présentent des grippes et des Covid qui sont stables mais qui nécessitent une petite oxygénothérapie », détaille Julie De Marco en soulignant que d’autres personnes, plus lourdement atteintes par ces virus, ont pour leur part été admises en service de pneumologie, où les 15 lits affichent complets. Sans parler des malades qui continuent d’arriver aux urgences chaque jour. « On a des patients qui sont hospitalisés plus longtemps que d’habitude. Et puis on fait face à des symptômes qui sont plus forts comme des fièvres qui durent plus longtemps, des douleurs articulaires, des courbatures et des atteintes respiratoires qui nécessitent une oxygénothérapie chez des personnes qui n’en ont d’habitude pas besoin », constate la jeune femme.