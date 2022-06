Rencontres Balanines : 4 nouveaux artisans labellisés

Depuis ce mardi la savonnerie Figarella, les bijouxBybulle, Maes Bijoux et Seconde Vie Création font partie de Rencontres Balanines "un label créé en 2013 en association avec l'Office du Tourisme de Lisula qui a permis de constituer le réseau de l'excellence des savoir-faire de Balagne et qui regroupe à ce jour 17 artisans" explique Anne-Marie Piazzoli directrice de l'Office du Tourisme de Calvi. Cette marque valorise plusieurs métiers. Les artisans d'art, les acteurs culturels, les producteurs agroalimentaires et les propriétaires de chambres d'hôte, "pour donner un sens au terme de rencontre. Aujourd'hui, nous avons la ferme intention de la redynamiser ce label en renouvelant notamment les interviews de chacun des lauréats sous forme de vidéo" et franchir une nouvelle étape en créant des ateliers expérientiels. "Les clients co-construisent avec les artisans leurs produits, créant un moment de partage autour d'un savoir-faire", continue la directrice.



Ainsi, Sophie et Aurélie de A Figarella, Marie Restitude pour les bijoux By Bulle, Majorie pour Maes bijoux et Seconde Vie Création avec Martine Sanchez ont reçu leur première certification.



Sophie Ravel et Auréli Barbosa, qui ont reçu la délégation dans leur atelier, ont débuté l'aventure de la savonnerie il y a 5 ans. "Nous proposons des produits naturels, issus, tant que possible, du circuit court. Le lait de chèvre vient de notre cheptel, le miel, de chez nos voisins. Nous faisons de la saponification à froid, qui est différente des savons cuits. Nous faisons également du gel douche et du savon de hammam. Ce sont des produits naturels écologiques et très doux pour la peau, même celles des nouveau-nés" expliquent les associées. 2 produits à tester sans attendre, le savon au lait de chèvre, adapté aux peaux atopiques, eczémateuses et sensibilisés et le Santa Lucia, aux notes iodées, estivales, fleur de tiaré et sable de corse pour faciliter le gommage de la peau. "Recevoir ce label est un gage de qualité. Nous sommes vraiment très contentes de recevoir aujourd'hui Anne-Marie Piazzoli, Jean-Michel de Marco, les directeurs des OT Calvi et Lisula, Jean-Baptiste Ceccaldi, président de L'OT de Calvi ainsi que toute la délégation", terminent-elles.



À l'issue de cette rencontre, un spuntinu préparé par Frédérique D'Oriano a été servi aux invités.