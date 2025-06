Portivechju - Top départ pour le tournoi de Pentecôte de l'ASPV

Ce samedi matin à 10 heures a été donné le coup d'envoi du tournoi annuel de l'ASPV. Ce sont les U6 et les U9 qui ont ouvert ce rendez-vous dans le cadre d'un plateau qui leur est dédié.

Plus de trente équipes sont présentes pour cette journée inaugurale au terme de laquelle le plaisir du jeu aura primé sur l'enjeu. Demain à 10 heures ce sera au tour des U11 d'entrée en lice avec trente équipes en présence.





On retrouvera, bien entendu, l'ensemble des clubs corses mais aussi des clubs continentaux à l'image d'Orange et Uckange qui ont fait tout spécialement le déplacement. La journée de dimanche sera entièrement consacrée à la phase de poules, avant les premières rencontres couperets au stade des 8es de finale qui débuteront lundi matin.



Quant à la finale, elles est programmée lundi à 17h30. Un tournoi de l'ASPV qui précède d'une semaine le Challenge Claude-Papi, réservé au U13 et qui se déroulera, également au stade du Pruneddu.