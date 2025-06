Foire de la Canonica : c'est parti pour 3 jours

Pour José Galletti c'est en 1898 que la plaine de Mariana, site historique avec ses vestiges de l'antiquité romaine et un riche patrimoine et religieux comme l'église romane de la Canonica - Santa-Maria-Assunta de Lucciana - renaît de ses siècles d’abandon. Depuis cinq cents ans, ce territoire était laissé à l’oubli, ses vestiges religieux ensevelis sous le silence et le temps. C’est un homme, passionné d’histoire et collaborateur des Monuments historiques, qui fut le premier à tirer la sonnette d’alarme.De passage sur le site en 1840, il découvre les ruines des deux cathédrales et des deux chapelles, notamment la cathédrale de Mariana et la chapelle Saint-Parteo. Conscient de leur valeur patrimoniale et spirituelle, il entame alors un travail de sensibilisation auprès des autorités locales et religieuses. L'idée d’une réhabilitation fait son chemin, doucement.C’est en 1898 que le clergé de Bastia, épaulé par le chanoine Letteron, organise le tout premier pèlerinage sur le site de Mariana. Son objectif : redonner vie à ce lieu oublié, en y ramenant les fidèles et en rappelant l’importance de ce patrimoine. À cette démarche spirituelle s’ajoute une petite foire rurale, modeste, mais bien réelle — les photographies d’époque en témoignent.C'est cet anniversaire - le 127e donc - que l'on célèbre cette année.Depuis, le pèlerinage s’est perpétué chaque année, témoin vivant d’une tradition profondément ancrée. Des étapes importantes jalonnent ce renouveau : en 1930, un toit est posé sur la Canonica ; en 1950, c’est au tour de la chapelle de San Parteo d’être restaurée. Petit à petit, le site retrouve son âme.Aujourd’hui, l’événement a su évoluer tout en conservant sa dimension religieuse. La foire rurale qui l’accompagne a pris de l’ampleur, portée par l’implication de nombreux bénévoles, notamment des membres du Conseil municipal. « Chacun a mis la main à la pâte », a souligné le maire , saluant au passage le travail des employés municipaux pour la réussite de cette nouvelle édition.Cette année, le 127e pèlerinage se déroulera comme le veut la tradition le lundi de Pentecôte, avec un temps fort : la venue du Cardinal Bustillo, attendu pour célébrer la messe solennelle.

Ainsi, entre mémoire, foi et convivialité, qui va aller crescendo jusqu'à lundi, Mariana continue de faire vivre l’histoire — et l’espérance — au cœur de sa plaine retrouvée.