Lucciana : A Fiera di a Canonica fête sa 129e édition du 7 au 9 juin

Deux chapiteaux, 134 artisans, trois soirées de concerts (Diana Saliceti, I Pignotti, Spiceboys), une messe célébrée par le cardinal François-Xavier Bustillo, une fête foraine, des visites archéologiques, des ateliers culinaires et des démonstrations agricoles : du 7 au 9 juin, A Fiera di a Canonica promet une programmation riche et éclectique. « Entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues sur les trois jours », annonce Jeanick Savelli, élue de Lucciana en charge de l’organisation.

« Cette foire est une institution. Elle se déroule depuis plus d’un siècle chaque année à la Pentecôte. Toutes les générations la connaissent. C’est un endroit d’échange et de rencontre. Tout le monde peut trouver de quoi s’amuser et se restaurer », poursuit celle qui peaufine les derniers détails avant l’ouverture des festivités, le samedi 7 juin à 11h.Comme de nombreuses foires en Corse, l’ambition de la mairie de Lucciana, organisatrice d’A Fiera di a Canonica, est de mettre en avant l’artisanat et la création insulaire. Près de 130 artisans sont attendus et répartis dans deux chapiteaux. Et le maître mot est simple : « tradition et modernité », argumente Janick Savelli. « Nous allons retrouver des produits artisanaux, comme le miel, les couteaux, l’huile d’olive, mais aussi des bijoux, des bougies et des créatrices de mode. Nous essayons d’avoir le plus de choix possible pour les visiteurs et la plus grande variété de produits disponibles. Nous limitons à quatre le nombre d’artisans par secteur d’activité, mais cela n’est pas toujours facile. L’obligation pour les artisans est de fabriquer leur production en Corse. »Sur notre île, il est souvent reproché de trouver des produits trop chers pour le portefeuille des Corses, eux aussi touchés par une baisse du pouvoir d’achat. Pour tenter d’y faire face, les organisateurs indiquent avoir réduit le prix des stands à quelques centaines d’euros afin de soulager les charges des artisans et leur permettre de proposer des tarifs plus avantageux aux visiteurs.A Fiera di a Canonica, c’est aussi un lieu de divertissement pour toutes les générations. Cette année, le visiteur pourra, comme à son habitude, accéder aux différents manèges de la fête foraine, mais aussi participer à des ateliers : fabrication de brocciu, cuisine avec Marine Escoffier, ou encore assister à un défilé de mode.Le public pourra également s’essayer au lancer de haches, et bien sûr profiter des concerts en soirée avec Diana Saliceti, I Pignotti et les Spiceboys.Pour Janick Savelli : « Les mots d’ordre sont la joie et la gaîté, avec l’objectif pour les visiteurs de passer un bon moment dans une actualité qui n’est pas toujours facile. » Des visites du site archéologique de Mariana sont également programmées. « Cette foire c’est aussi une vitrine pour notre commune » poursuit l’élue.A Fiera di a Canonica, c’est surtout une foire qui est adossée depuis 129 ans au lundi de Pentecôte et au culte de Sainte Dévote, patronne et protectrice de la commune de Lucciana. Une messe sera célébrée en présence de Monseigneur le Cardinal Bustillo le lundi 9 juin à 10h.La municipalité de Lucciana accueillera également une délégation monégasque, ville avec laquelle elle est jumelée.