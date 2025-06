Calvi : les pompiers ouvrent leurs portes pour les 20 ans de leur caserne

Dimanche 8 juin, les sapeurs-pompiers de Calvi célèbreront les 20 ans de leur caserne implantée au lieu-dit Guazzole. Pour l’occasion, une journée portes ouvertes est organisée à partir de 10h, avec de nombreuses animations à destination du public.



Au programme : démonstrations, ateliers interactifs, et découvertes du quotidien des soldats du feu. Les visiteurs pourront notamment monter à bord de la grande échelle, s’initier aux gestes de premiers secours, ou encore tester un parcours enfumé avec appareil respiratoire. Des démonstrations de sauvetage aquatique, de secours routier et une intervention cynotechnique sont également prévues. Les enfants ne seront pas en reste, avec des mini-jeux adaptés.



Portée par l’amicale des pompiers de Calvi, cette journée vise à renforcer les liens entre les sapeurs-pompiers et la population, en valorisant leur engagement et leur rôle de prévention.



Un espace de restauration sera mis à disposition des visiteurs