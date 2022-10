EN IMAGES - Les Sœurs de combats mobilisées autours d'octobre rose à Calvi

Ce dimanche 2 octobre, " Sœurs de Combat, même pas peur", association qui regroupe les personnes malades de cancer, les aidants, les soignants et celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, a organisé ses toutes premières olympiades roses sur le stade de Calvi.



Un événement qui marque le début des festivités d'octobre rose. "On voulait changer un peu par rapport aux marches et faire participer les enfants. Car c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre que l'activité physique et le lien social sont très importants. Pour cela, l'association a organisé une grande kermesse avec des jeux physiques et jeux de société" explique Marylène Bellini, co-présidente de l'association Sœurs de Combat, même pas peur.



Après avoir participé à une activité, les enfants se sont présentés pour signer la banderole que les sœurs de combats porteront lors de leurs déplacements ainsi, "pendant toute l'année, leur énergie nous suivra, et nous aidera à poursuivre nos protocoles et notre combat", précise-t-elle.



Divers ateliers ont été également offerts aux parents, notamment celui de sophrologie, ou d'esthétique. " Le Dr Alfonsi, s'est également rendu sur place afin de parler du cancer du sein et présenter le Bastia Institut du Sein et ce qu'il peut offrir à toutes ces femmes atteintes du cancer" ajoute Marylène Bellion.



En fin d'après-midi, un grand flash mob, mêlant toutes les générations, est venu conclure cette belle rencontre. "C'est un événement qui a pu être organisé grâce aux nombreux bénévoles et les dont de différentes entreprises locales. Il y a une entraide participative, c'est extraordinaire" continue la co-présidente.



Rappelons que l'association les Sœurs de combat, même pas peur, donnent rendez-vous à qui le souhaite, tous les mardis dans la salle du stade Faustin Bartoli. "Pour chaque atelier, nous avons entre 15 et 20 personnes. 2 fois par mois, c'est la sophrologie et 1 fois l'esthétique. Nous accompagnons les personnes malades, mais également les aidants, qui sont des personnes épuisées. Ce sont des personnes toujours à l'écoute, elles sont inquiètes. De notre côté, nous voyons le cancer sous la forme de la vie. On est vivant, il faut aider les personnes qui ont un cancer, on joue cette carte de la vie, de l'énergie, il faut aller de l'avant et se soigner le mieux possible" conclut elle.