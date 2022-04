L'actualité corse de la semaine en 7 clics

Environ 80 personnes se sont rassemblées ce mercredi soir vers 18 heures devant la préfecture de la Haute-Corse pour dénoncer les interpellations opérées au cours des derniers jours en marge des manifestations.Débuté dans le calme le rassemblement s'est poursuivi par un nouveau face-à-face entre un groupe d’une vingtaine d’individus qui cagoulés ont fait irruption au milieu du rassemblement les bras chargés de sacs cabas emplis de cocktails molotov. Quelques minutes plus tard, les jets débutaient. Avec aussitôt la réplique des forces de l'ordre intervenait à coups de grenades lacrymogènes et de désenscerclement. Rapidement on a relevé un blessé parmi les manifestants qui se sont dirigés vers la place Saint-Nicolas puis le cours Henri-Pierangeli en allumant plusieurs feux sur leur passage. Vers 20 heures les individus cagoulés ont pris la direction du commissariat où d'autres jets de cocktail molotov ont été opérés.