Emploi : en Corse des besoins de main-d’œuvre en nette hausse

S'il est encore trop tôt pour affirmer que la crise économique engendrée par la crise sanitaire est définitivement derrière nous, en Corse les « voyants sont au vert », selon les acteurs de l'emploi que ce mercredi 6 avril, à Ajaccio, ont présenté les résultats d’une enquête sur les besoins en main d’oeuvre des entreprises insulaires pour 2022.



A travers cette enquête établie par le Pôle Emploi entre octobre et décembre dernier auprès de 14 703 entreprises pour 3700 réponses, le nombre de projets de recrutement a augmenté de 9,5 % par rapport à l’an dernier. Ce qui représenterait concrètement si cela se vérifiait, 28 685 recrutements pour l’année, soit une hausse de près de 2500 par rapport à 2021. « Il s’agit d’une enquête annuelle, rappelle Christian Sanfilippo, directeur régional du Pôle Emploi, les résultats sont très positifs. Le taux de répondants est à la hausse de quasiment 25 %, mais on a surtout des prévisions de recrutement également à la hausse, tant en termes de nombre d’entreprises qui prévoient d’embaucher que sur le nombre de ces embauches. »

Un rebond économique qui se précise

Cette hausse concerne tout d’abord le secteur des services, premier contributeur avec 58,7 % des intentions (+2%) qui inclut en majeure partie l’hébergement et la restauration.

Deuxième contributeur, le commerce avec 15,4 % des besoins régionaux (progression de plus de 26%) et le rebond du secteur de la construction (+27,3%). Des chiffres qui, dans l’ensemble, traduiraient un rebond économique que l’ensemble des acteurs appellent de leurs vœux. « Ce rebond se confirme, ajoute Christian Sanfilippo, il est démontré en premier lieu par une baisse de la demande d’emplois et un taux de chômage historiquement bas. Selon l’INSEE, il était de 5,9 % au 31 décembre dernier, un chiffre jamais atteint dans l’île depuis 1982 ! Derrière cela, nous observons des recrutements importants de la part des entreprises puisque même les dépôts d’offres sont en hausse vertigineuse (au-delà de 70 % par rapport à l’an dernier à la même période. »

Seul bémol au milieu d’une situation qui semble s’éclaircir un équilibre à trouver en la baisse des demandes d’emplois et la hausse des offres, le tout marqué par une saturation dans certains secteurs parmi lesquels l’hébergement et la restauration où il est encore difficile de recruter sur la saison. « Pour trouver cet équilibre, il est important, pour nous, de travailler sur l’accompagnement des demandeurs d’emplois, notamment ceux qui sont sur des longues durées, mais aussi les jeunes suivis par le Pôle Emploi et la Mission Locale. Tout cela pour arriver à ce que la qualification corresponde bien aux besoins des entreprises grâce aux différents dispositifs de formation... »

Des chiffres qui semblent, toutefois de nature à inciter à l’optimisme et qui laisse augurer une saison 2022 prospère. À moins que la situation politique de l’île ne vienne freiner cet élan.