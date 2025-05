L’Assemblée de Corse condamne d'une même voix le climat délétère et anxiogène qui règne en Corse

Un mal profond

Le respect et le dialogue sont aussi nécessaires pour Jean-Christophe Angelini, président d’Avanzemu. « On doit le respect à l’institution et à ceux qui les incarnent. Quelques soient les désaccords et les mécontentements, on n’accepte pas que le président de l’Exécutif, la présidente de l’Assemblée ou n’importe lequel d’entre nous puisse être invectivé ou pris à partie comme ce fut le cas. Je fais mien, pour une fois, les propos du président. Nous appelons de nos vœux pour que le dialogue soit renoué. La gestion de crise nous convient. Il y a nécessité d’évoluer sur des bases de respect, sans invective, sans surenchère, sans céder à d’éventuelles provocations ». Lui aussi blâme les rumeurs qui se sont déchainées après l’incendie du hangar : « On rentre dans le sport national d’un pays qui confond rumeur et réalité, spéculation et vérité, et a un peu perdu la boule au fil des fakes news et des poussettes. Ce qui s’est passé le soir est une poussette ». Il se demande comment « dans un pays où on brûle, où on tue » peut arriver le temps des solutions et avoue un certain pessimisme. « Je ne vais pas vous dire qu’on va construire un avenir de paix et un chemin meilleur, parce que je n’y crois plus. Le problème est d’arriver à créer les conditions pour que ce pays change enfin. Dire qu’on va faire reculer le mal et faire revenir les bonnes pratiques, c’est faux ! Le mal est plus profond ». Il s’adresse aux Nationalistes : « Nous manquons singulièrement, depuis juillet 2021, de lieux et de moments où exprimer, purger nos désaccords. Nous sommes passés de « Tutti inseme » à « Tutti in guerra ». Est-ce que je prends ma part ? Bien sûr ! La question est : qui de nous ne la prend pas et pense que c’est l’autre camp qui est responsable ? Quand la majorité explose, çà affaiblit ceux qui en sont exclus et tout autant ceux qui en font partie. C’est très exactement ce que nous sommes en train de vivre ». Il faut, donc, déclare-t-il, créer avec tous les Corses, « les ferments d’un collectif. On peut essayer de se parler, même si au final on ne tombera pas d’accord sur tout ».