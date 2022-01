Jean-Philippe Agresti, nouveau recteur de l'académie de Corse : "de la proximité, de l’écoute et du terrain"

Sa carrière le pousse « naturellement » à s’orienter vers les questions qui touchent à l’éducation nationale. « En travaillant sur les transformations du droit de la famille, cela amène à avoir un regard sur l’enfance et la jeunesse », explique-t-il. Devenu recteur, il consacre sa première visite à la Cité scolaire Georges Clémenceau à Sartène et aux écoles maternelle et élémentaire de Propriano. « J’ai voulu commencer par une visite en milieu rural pour mettre l’accent sur la prise de conscience de la ruralité et l’adaptation à un contexte national. L’autre symbole était d’aller en ZEP car pour moi l’ascenseur social est une priorité », commente Jean-Philippe Agresti. Sa feuille de route pour les semaines à venir : « de la proximité, du terrain, écouter et entendre les acteurs pour mettre en œuvre la politique nationale au plus près de la réalité locale. Et avec un lien fort avec les communes et la Collectivité de Corse ».Avec comme enjeu majeur, la gestion de la crise sanitaire, « avec ce souci du ministre qui est de maintenir nos lieux d’éducation ouverts avec toutes les adaptations locales qu’il sera nécessaire de faire ». Compte-tenu de ce contexte, pour Jean-Philippe Agresti, ce lundi 3 janvier, la rentrée « s’est bien passée ». Un constat qui contraste avec celui de certains syndicats , qui la jugent « catastrophique ». Le nouveau recteur devra, dès demain, répondre à leurs inquiétudes.