Covid-19 : En Corse une rentrée scolaire sous le signe de l'inquiétude pour parents et enseignants

Du côté des parents d’élèves, l’inquiétude est la même. « On est plus que perplexes », indique Claude Perrin, président de la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) de Corse-du-Sud. Il estime que le nouveau protocole « ne tient pas compte des réalités qui se sont manifestées lors des premiers confinements ». Claude Perrin fustige par ailleurs la complexité du nouveau dispositif, « qui repose beaucoup sur les parents, avec la nécessité de faire tester ses enfants s’ils sont cas contacts, avec les deux tests ». Autre motif d’inquiétude, la continuité pédagogique. « Il y aura de plus en plus de cas d’enseignants positifs, comme dans toutes les autres administrations, donc il y a aura des absences non remplacées car il n’y a pas eu les recrutements nécessaires. » Le président de la FCPE de Corse-du-Sud pointe donc « un problème de non anticipation et de non recrutement ». Il considère donc qu’il est grand temps de « changer de logique » et « d’avoir des effectifs de classes réduits, plus d’enseignants et plus de personnels non-enseignant, notamment en médecine scolaire ».



Changer de braquet, c’est aussi le souhait de Denis Luciani, président de l’Associu di i Parenti Corsi (APC). « Cela fait deux ans que la situation dure, donc il faut une vision un peu plus structurelle et à plus long terme », indique-t-il. Lui aussi se dit « dubitatif » quant au nouveau protocole sanitaire. « C’est une usine à gaz », commente-t-il. « Les tests faits par les parents, je veux bien. Si tout le monde le fait, ça va, mais sinon c’est inefficace ! », poursuit Denis Luciani. Pour le président de l’APC, « c’est une mesure destinée uniquement à dire qu’on fait quelque chose, mais qui a une efficacité limitée ».



Des arguments que les parents d’élèves pourront faire valoir auprès du rectorat dès demain, mardi 4 janvier, lors d’une réunion en présence, notamment, de l’Agence Régionale de Santé et des représentants des Collectivités.