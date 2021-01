Jean-Jacques Ciccolini élu président de l’association des maires de Corse-du-Sud

Ils étaient deux en lice, ce lundi 25 janvier au Palatinu, à prétendre à la présidence de l’association des maires de Corse-du-Sud . Et c’est finalement le maire de Cozzano Jean-Jacques Ciccolini qui l’a emporté face au maire de Propriano Paul-Marie Bartoli, par 67 voix contre 57, sur 128 votants.Une « émotion particulière » pour le nouveau président, qui tient à assurer l’ensemble des édiles de sa « détermination au service de tous les élus ». « Il faut sortir de l’entre-soi et agir comme une association de défense des collectivités » indique Jean-Jacques Ciccolini. Les dossiers sur la table ? « L’urbanisme, la fiscalité, les finances » mais aussi et surtout, la crise sanitaire : « Notre première action, c’est de se mettre au travail et d’agir face à la pandémie » déclare t-il.Après l’élection du président du Syvadec , c'est une nouvelle étape avant les territoriales, qui devraient se dérouler au mois de juin prochain - si la situation sanitaire le permet. Pour autant, malgré la présence de membres de la majorité territoriale sur sa liste à l'instar du maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini, le nouveau président assure qu’il n’est pas « l’homme d’un tel ou d’un tel » et qu’au contraire, « toutes les sensibilités ont participé à l’élection ».Un constat partagé par le candidat malheureux Paul-Marie Bartoli : « Il ne faut pas que la politique entre dans cette association » prévient-il. Pour le maire de Propriano, la défaite est un peu amère : « La démocratie s’est exprimée. Je pensais l’emporter d’une courte tête » avoue t-il, « mais je suis parti trop tard » concède l’élu. « Je souhaite bonne chance à Jean-Jacques Ciccolini » conclut-il.« Bonne route », c’est également ce que souhaite au vainqueur la maire de Renno Joselyne Mattei-Fazi. À la tête de l’association depuis vingt ans, elle n’avait pas souhaité se représenter. « Ça a été plaisir de défendre la voix des communes, je me suis attachée à ce que la politique ne vienne pas entrer dans la gestion de l’association, ce qui a permis d’en faire ce bel outil. J’espère que cela restera de mise » souffle t-elle.