Déchets : L’élection sous tension de Don Georges Gianni à la présidence du Syvadec

On annonçait une élection serrée, sur le fil du rasoir. C’est un score sans appel qui en a résulté. Avec 62 suffrages sur 105, les délégués des 17 communautés de communes et des 2 communautés d’agglomération ont clairement choisi la continuité en élisant Don Georges Gianni, maire de Lecci et vice-président de la ComCom du Sud Corse comme nouveau président du Syvadec. Il remplace, à la tête du syndicat de valorisation des déchets, le président historique, François Tatti, élu dès la création en 2007 et réélu sans opposition en 2014. Il a bénéficié du large soutien de sa famille, la droite, et de son principal représentant, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la CAPA. Un soutien de poids qui lui conférait un avantage numérique, puisque la Communauté d’agglomération du pays ajaccien est la plus grosse Comcom de l’île et qu’elle dispose du plus grand nombre de délégués, à savoir 26. Très critique à l’égard de la gestion passée du Syvadec, la CAPA souhaitait vivement renforcer sa position et imposer sa propre conception de la gestion des déchets, axée notamment sur la valorisation énergétique. On peut dire que c’est fait !



Un seul projet

« Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je suis heureux et fier de devenir le président de cette belle institution, conscient de la responsabilité qui m’incombe et qui nous incombe tous face à notre mission et aux défis difficiles qui sont devant nous », déclare, d’emblée, Georges Gianni, dans son discours d’investiture. Avant de saluer « le travail remarquable de François Tatti », « sa vision et son audace d’avoir cru dans la capacité de tous nos territoires à travailler ensemble et d’avoir créé un syndicat unique pour que nous soyons plus forts et plus unis pour améliorer la gestion des déchets à l’échelle régionale ». Il confirme la fermeture dans quelques jours et jusqu’en janvier 2021 du centre de stockage de Prunelli-di-Fum’Orbu qui aura atteint sa capacité annuelle autorisée le 22 août. Viggianellu, quant à lui, devrait continuer jusqu’en octobre. « Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser croire aux Corses que le problème se résoudra de lui-même par une disparition des déchets ou que nous pourrons traiter nos déchets à l’export », prévient le nouveau Président. « En parallèle du déploiement du tri et de la réalisation, fin 2023, des deux centres de surtri qui réduiront de plus de 2/3 les déchets résiduels, nous devons trouver, dès à présent, les conditions de traitement de nos déchets, qui ne pourra se faire qu’en Corse ». Son premier dossier sera de « mobiliser les capacités techniques qui restent dans nos sites d’enfouissement pour assurer la transition avec les futurs projets qui sont déjà sur la table ou en cours d’étude ».