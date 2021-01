VIDEO - Association des maires de Corse-du-Sud : deux listes en course pour la présidence

Les 130 électeurs, 123 maires et 7 présidents d’intercommunalités, élisent ce lundi 25 janvier celui qui succèdera à Joselyne Mattei-Fazi. À la tête de l’association depuis 2001, la maire de Renno n’avait pas souhaité se représenter.Deux listes sont en course. D’un côté, celle du maire de Propriano Paul-Marie Bartoli, qui compte parmi ses rangs des soutiens du maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli et du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci. De l’autre, celle de Jean-Jacques Ciccoli, maire de Cozzano, sur laquelle figurent des membres de la majorité territoriale.Après l’ élection du président du Syvadec , c’est une nouvelle étape avant les territoriales qui devraient se dérouler au mois de juin prochain.